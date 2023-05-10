الان من مؤسسة احدث الانظمه NEW SYSTEMS جهاز التحكم في الأبواب Zkteco F18 الجهاز يعمل بالبصمة – الكارت الممغنط – الرقم السري المواصفات : •بصمة الإصبع ( 5000 مستخدم ) •الكارت الممغنط ( 5000 مستخدم ) •الرقم السري •التوصيل وسحب الحركات عن طريق الشبكة أو USB •السعة حتى 200000 حركة . •يمكن تركيب الجهاز علي جميع انواع الأبواب . •شاشة ملونة TFT بحجم 2.4 بوصة •واجهة الشبكة تعمل عن طريق TCP / IP أو RS485 . مميزات أخرى : •دقيقة وسريعة جدا في مطابقة البصمة والاستجابة لفتح الابواب •يدعم