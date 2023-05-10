الان من مؤسسة احدث الانظمة new systems جهاز التحكم في الأبواب Zkt F22 الجهاز يعمل بالبصمة – الكارت الممغنط – الرقم السري المواصفات : •بصمة الإصبع ( 3000 مستخدم ) •الكارت الممغنط ( 5000 مستخدم ) •الرقم السري •التوصيل وسحب الحركات عن طريق الشبكة أو الواي فاي •السعة حتى 100000 حركة . •مفاتيح تعمل باللمس . •يمكن تركيب الجهاز علي جميع انواع الأبواب . •تصميم رقيق للغاية وأنيق . •شاشة ملونة TFT بحجم 2.4 بوصة •واجهة الشبكة تعمل عن طريق TCP / IP أو RS485 . 0552030027