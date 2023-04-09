ط¨ظˆط§ط¨ط© ظ…ظˆط§ظ‚ظپ ط§ظ„ط³ظٹط§ظ‰ط§طھ

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Saudi Arabia (Ar Riyad) [ Change location ]

Ad Information
جهاز حجز مواقف السيارات الجهاز يساهم في حل مشكلة حجز مكان السيارة الخاصة بك بسهولة . استخدام الجهاز سهل جدا عن طريق تقنيات متطورة الجهاز يصلح المواقف الخاصة بالشقق والمنازل والعمارات السكنية و الشركات والفنادق . عند تركيب الجهاز في المكان المخصص لك يمنع اي شخص من الوقوف امامه مواصفات الجهاز الجهاز مصنوع من الحديد القوي مما يعطيه قوة هائلة لتحمل الوزن حتى 3 طن مضاد للماء والحرارة والشمس يتحمل حتى درجة حرارة 65 ْ درجة مئوية يثبت من خلال مسامير داخلية مما يصعب سرقة الجهاز او فكه .
Contact The Advertiser:
Contact Name: amina hossam
Telephone: 0552030027

Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
Location: مدينة الرياض- Al Riyadh
Ar Riyad -

Saudi Arabia
Ad Information:
Price: 1 Riyal
Posting Date: 30/4/2023
Ad Number: 2180175
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Posting Date
Ad Photo: طابعاة كروت بلاستيكية جديدة للبيع - in Ar Riyad Saudi Arabia

طابعاة كروت بلاستيكية جديدة للبيع

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- in Ar Riyad Saudi Arabia

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9/4/2023
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طابعات كروت بلاستيكية جديدة للبيع

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- in Ar Riyad Saudi Arabia

لعمل بطاقات هوية خاصة لمظفيك أو طلابك أو الأشخاص الموجودون بصفةدائمة فى منشأتك فلإن بطاقات الكروت ال.

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29/3/2023
Ad Photo: طابعة كروت بلاستيكية جديدة للبيع - in Ar Riyad Saudi Arabia

طابعة كروت بلاستيكية جديدة للبيع

(For Sale)

- in Ar Riyad Saudi Arabia

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25/3/2023
Ad Photo: أجهزة صفوف الانتظار وترتيب العملاء - in Ar Riyad Saudi Arabia

أجهزة صفوف الانتظار وترتيب العملاء

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22/3/2023
Ad Photo: مصدات هيدروليكية للسيارات والشاحنات - in Ar Riyad Saudi Arabia

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21/3/2023
Ad Photo: شاشات تفاعلية جديدة فاعلية - in Ar Riyad Saudi Arabia

شاشات تفاعلية جديدة فاعلية

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- in Ar Riyad Saudi Arabia

أن الدعايا الجذابة لأى خدمه أو منتج هي جواز مرور العملاء لاهتمام وطلب العملاء على ذلك المنتج أو الخم.

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20/3/2023
Ad Photo: اجهزة تفتيش الحقائب والأمتعه - in Ar Riyad Saudi Arabia

اجهزة تفتيش الحقائب والأمتعه

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- in Ar Riyad Saudi Arabia

لا تبحث أكثر! نحن نقدم أجهزة تفتيش الحقائب والأمتعة XRay الحديثة والمتطورة التي توفر أفضل حلول الأمن.

1 Dollar

15/3/2023
Ad Photo: بوابات افراد الكترونية للبيع - in Ar Riyad Saudi Arabia

بوابات افراد الكترونية للبيع

(For Sale)

- in Ar Riyad Saudi Arabia

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1 Riyal

14/3/2023
Ad Photo: شاشات عرض تفاعلية للبيع - in Ar Riyad Saudi Arabia

شاشات عرض تفاعلية للبيع

(For Sale)

- in Ar Riyad Saudi Arabia

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1 Riyal

12/3/2023
Ad Photo: طابعة الكروت البلاستيكية Smart - in Ar Riyad Saudi Arabia

طابعة الكروت البلاستيكية Smart

(For Sale)

- in Ar Riyad Saudi Arabia

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1 Riyal

9/3/2023
Ad Photo: بوابات افراد الالكترونية - in Ar Riyad Saudi Arabia

بوابات افراد الالكترونية

(For Sale)

- in Ar Riyad Saudi Arabia

اذا كانت لديك مشكله فى تنظيم حركة دخول وخروج الافراد فى منشأتك وتريد التحكم فى تنظيم حركة الموظفين أ.

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4/3/2023
Ad Photo: بوابات منع سرقة الملابس - in Ar Riyad Saudi Arabia

بوابات منع سرقة الملابس

(For Sale)

- in Ar Riyad Saudi Arabia

اذا كنت صاحب متجر ملابس او نظارات او سوبر ماركت أو أية بضائع أخرى فإن بوابة إنذار السرقة جهاز الكترو.

1 Riyal

28/2/2023
Ad Photo: طابعات كروت بلاستيكية جديدة للبيع - in Ar Riyad Saudi Arabia

طابعات كروت بلاستيكية جديدة للبيع

(For Sale)

- in Ar Riyad Saudi Arabia

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1 Riyal

26/2/2023
Ad Photo: ط¨ظˆط§ط¨ط§طھ ظ…ط±ظˆط± ط§ظ„ط§ط´ط®ط§طµ - in Ar Riyad Saudi Arabia

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(For Sale)

- in Ar Riyad Saudi Arabia

مؤسسة نظم العاصمة للتجاره نعمل على توريد وتركيب الأجهزة لجميع مناطق المملكة ( الرياض - القصيم - جدة .

5,000 Riyal

26/2/2023
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