ط¨ظˆط§ط¨ط© ظ…ظˆط§ظ‚ظپ ط§ظ„ط³ظٹط§ظ‰ط§طھ

(For Sale)
|جهاز حجز مواقف السيارات الجهاز يساهم في حل مشكلة حجز مكان السيارة الخاصة بك بسهولة . استخدام الجهاز سهل جدا عن طريق تقنيات متطورة الجهاز يصلح المواقف الخاصة بالشقق والمنازل والعمارات السكنية و الشركات والفنادق . عند تركيب الجهاز في المكان المخصص لك يمنع اي شخص من الوقوف امامه مواصفات الجهاز الجهاز مصنوع من الحديد القوي مما يعطيه قوة هائلة لتحمل الوزن حتى 3 طن مضاد للماء والحرارة والشمس يتحمل حتى درجة حرارة 65 ْ درجة مئوية يثبت من خلال مسامير داخلية مما يصعب سرقة الجهاز او فكه .
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|amina hossam
|Telephone:
|0552030027
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|Location:
|مدينة الرياض- Al Riyadh
Ar Riyad - Saudi Arabia
|Ad Information:
|Price:
|1 Riyal
|Posting Date:
|30/4/2023
|Ad Number:
|2180175
1 Riyal
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1 Dollar
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