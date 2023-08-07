ط¨ظˆط§ط¨ط© ظ…ظˆط§ظ‚ظپ ط§ظ„ط³ظٹط§ط±ط§طھ

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(For Sale)

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Saudi Arabia (Ar Riyad) [ Change location ]

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هي بوابات تسمح بالدخول للسيارات المسموح لها فقط بالدخول ، وليس لأي شخص اخر لا يمتلك صلاحية الدخول . البوابة مصنوعه من سبائك الالمنيوم القوي تتحمل حتى درجة حرارة 50 درجة مئوية . المساحة 220 سم ارتفاع X 50 سم عرض وتتميز بزراع قوي من 4 الي 6 متر مزود بشريط فوسفوري يضيء في الظلام لمنع اصطدام اي سيارة به في حالة عدم رؤيته ، وكذلك حساس فوتوسيل لمنع نزول الذراع اثناء مرور السيارة من البوابة او توقفها بوابة مواقف السيارات الالكترونية ZKTecho PB4060 التعريف : تستخدم البوابة للتحكم في دخول السيار
Contact The Advertiser:
Contact Name: aminahossam
Telephone: 0547294544

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Location: - الرياض
Ar Riyad -

Saudi Arabia
Ad Information:
Price: Call
Posting Date: 8/8/2023
Ad Number: 2240169
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Price
Posting Date
Ad Photo: ط¨ظˆط§ط¨ط§طھ ظ…ظˆط§ظ‚ظپ ط§ظ„ط³ظٹط§ط±ط§طھ - in Ar Riyad Saudi Arabia

ط¨ظˆط§ط¨ط§طھ ظ…ظˆط§ظ‚ظپ ط§ظ„ط³ظٹط§ط±ط§طھ

(For Sale)

- in Ar Riyad Saudi Arabia

هي بوابات تسمح بالدخول للسيارات المسموح لها فقط بالدخول ، وليس لأي شخص اخر لا يمتلك صلاحية الدخول . .

Call

7/8/2023
Ad Photo: ط­ط§ط¬ط² ظ…ظˆط§ظ‚ظپ ط§ظ„ط³ظٹط§ط±ط§طھ - in Ar Riyad Saudi Arabia

ط­ط§ط¬ط² ظ…ظˆط§ظ‚ظپ ط§ظ„ط³ظٹط§ط±ط§طھ

(For Sale)

- in Ar Riyad Saudi Arabia

جهاز حجز مواقف السيارات من مؤسسة الأنظمة السريعة للتجارة الجهاز يساهم في حل مشكلة حجز مكان السيارة .

Call

2/8/2023
Ad Photo: ط­ط§ط¬ط² ظ…ظˆط§ظ‚ظپ ط§ظ„ط³ظٹط§ط±ط§طھ - in Ar Riyad Saudi Arabia

ط­ط§ط¬ط² ظ…ظˆط§ظ‚ظپ ط§ظ„ط³ظٹط§ط±ط§طھ

(For Sale)

- in Ar Riyad Saudi Arabia

جهاز حجز مواقف السيارات من مؤسسة الأنظمة السريعة للتجارة الجهاز يساهم في حل مشكلة حجز مكان السيارة .

Call

1/8/2023
Ad Photo: بوابات امنية وكشف المعادن - in Ar Riyad Saudi Arabia

بوابات امنية وكشف المعادن

(For Sale)

- in Ar Riyad Saudi Arabia

بوابات كشف المعادن:metal detector. تتمكن من الكشف عن طريق حساسات داخلية بالبوابة و تترواح عدد هذه ال.

Call

30/7/2023
Ad Photo: ظƒط§ظ…ظٹط±ط§طھ ط³ظٹط§ط±ط§طھ - in Ar Riyad Saudi Arabia

ظƒط§ظ…ظٹط±ط§طھ ط³ظٹط§ط±ط§طھ

(For Sale)

- in Ar Riyad Saudi Arabia

كاميرات السيارات داش كام من مؤسسة احدث الانظمة للتواصل : 0547294544 المميزات الرئيسية: دقة عالية تص.

1 Riyal

25/7/2023
Ad Photo: ط¬ظ‡ط§ط² ط§ظ„طھط­ظƒظ… ظپظٹ ط§ظ„ط§ط¨ظˆط§ط¨ - in Ar Riyad Saudi Arabia

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(For Sale)

- in Ar Riyad Saudi Arabia

الان من مؤسسة احدث الانظمة new systems جهاز التحكم في الأبواب Zkt F22 الجهاز يعمل بالبصمة – الكارت .

1 Riyal

22/7/2023
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(For Sale)

- in Ar Riyad Saudi Arabia

شاشات تفاعلية عرضية او طولية 0595688150 مجموعة الشاشات التفاعلية هي الطريقة الجديدة في طريقة عرض الإ.

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11/7/2023
Ad Photo: ظ†ط¸ط§ظ… ط§ظ†طھط¸ط§ط± ط§ظ„ط¹ظ…ظ„ط§ط، - in Ar Riyad Saudi Arabia

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(For Sale)

- in Ar Riyad Saudi Arabia

نظام انتظار العملاء 0595688150 يعتبر نظام انتظار العملاء الرقمى من أحدث الطرق المتتطورة والعلمية لت.

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10/7/2023
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(For Sale)

- in Ar Riyad Saudi Arabia

الان من مؤسسة NEW SYSTEMS طابعة الكروت البلاستيكية . سمارت . 51 اس SMART 51S ID PRINTER ، بخطوة و.

1 Riyal

20/6/2023
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ظƒط§ظ…ظٹط±ط§طھ ط³ظٹط§ط±ط§طھ

(For Sale)

- in Ar Riyad Saudi Arabia

كاميرات السيارات داش كام من مؤسسة احدث الانظمة للتواصل : 0552030027 المميزات الرئيسية: دقة عالية تص.

1 Riyal

18/6/2023
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(For Sale)

- in Ar Riyad Saudi Arabia

من مؤسسة احدث الانظمة new systems جهاز التحكم في الأبواب Zkteco F18 الجهاز يعمل بالبصمة – الكارت ال.

1 Riyal

15/6/2023
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ط§ظ‚ظپط§ظ„ ط§ظ„ظƒطھط±ظˆظ†ظٹظ‡ ظ„ظ„ط§ط¨ظˆط§ط¨

(For Sale)

- in Ar Riyad Saudi Arabia

الان من مؤسسة احدث الانظمة new systems جهاز التحكم في الأبواب Zkt F22 الجهاز يعمل بالبصمة – الكارت .

1 Riyal

5/6/2023
Ad Photo: ط¬ظ‡ط§ط² ط§ظ„طھط­ظƒظ… ظپظٹ ط§ظ„ط§ط¨ظˆط§ط¨ - in Ar Riyad Saudi Arabia

ط¬ظ‡ط§ط² ط§ظ„طھط­ظƒظ… ظپظٹ ط§ظ„ط§ط¨ظˆط§ط¨

(For Sale)

- in Ar Riyad Saudi Arabia

الان من مؤسسة احدث الانظمة new systems جهاز التحكم في الأبواب Zkt F22 الجهاز يعمل بالبصمة – الكارت .

1 Riyal

31/5/2023
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ط·ط§ط¨ط¹ظ‡ ط§ظ„ظƒط±ظˆطھ ط§ظ„ط¨ظ„ط§ط³طھظٹظƒظٹظ‡

(For Sale)

- in Ar Riyad Saudi Arabia

الان من مؤسسة NEW SYSTEMS طابعة الكروت البلاستيكية . سمارت . 51 اس SMART 51S ID PRINTER ، بخطوة.

1 Riyal

31/5/2023
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(For Sale)

- in Ar Riyad Saudi Arabia

مؤسسسة احدث الانظمة بوابة مرور الافراد من Zkt eco الوصف : تستخدم بوابات دخول الافراد للتحكم في دخ.

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28/5/2023
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