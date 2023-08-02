ط¨ظˆط§ط¨ط§طھ ظ…ظˆط§ظ‚ظپ ط§ظ„ط³ظٹط§ط±ط§طھ

هي بوابات تسمح بالدخول للسيارات المسموح لها فقط بالدخول ، وليس لأي شخص اخر لا يمتلك صلاحية الدخول . البوابة مصنوعه من سبائك الالمنيوم القوي تتحمل حتى درجة حرارة 50 درجة مئوية . المساحة 220 سم ارتفاع X 50 سم عرض وتتميز بزراع قوي من 4 الي 6 متر مزود بشريط فوسفوري يضيء في الظلام لمنع اصطدام اي سيارة به في حالة عدم رؤيته ، وكذلك حساس فوتوسيل لمنع نزول الذراع اثناء مرور السيارة من البوابة او توقفها بوابة مواقف السيارات الالكترونية ZKTecho PB4060 التعريف : تستخدم البوابة للتحكم في دخول السيار