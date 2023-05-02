ط¨ظˆط§ط¨ط§طھ ط§ظ„ط³ظٹط§ط±ط§طھ

(For Sale)
|بوابة مواقف السيارات الالكترونية ZKTecho PB4060 الان بأقل الاسعار من مؤسسة أحدث الأنظمة NEW SYSTEMS التعريف : هي بوابات تسمح بالدخول للسيارات المسموح لها فقط بالدخول ، وليس لأي شخص اخر لا يمتلك صلاحية الدخول . البوابة مصنوعه من سبائك الالمنيوم القوي تتحمل حتى درجة حرارة 50 درجة مئوية . المساحة 220 سم ارتفاع X 50 سم عرض وتتميز بزراع قوي من 4 الي 6 متر مزود بشريط فوسفوري يضيء في الظلام لمنع اصطدام اي سيارة به في حالة عدم رؤيته ، وكذلك حساس فوتوسيل لمنع نزول الذراع اثناء مرور السيارة من البو
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|amina hossam
|Telephone:
|0552030027
Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
|Location:
|مدينة الرياض- الرياض
Ar Riyad - Saudi Arabia
|Ad Information:
|Price:
|1 Riyal
|Posting Date:
|3/5/2023
|Ad Number:
|2181459
1 Riyal
1 Riyal
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1 Riyal
1 Riyal
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