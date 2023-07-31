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(For Sale)

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Saudi Arabia (Ar Riyad) [ Change location ]

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جهاز الحضور والانصراف Zkt Eco Mb10 اسعار خاصة من مؤسسة الأنظمة السريعة للتجارة علي جميع اجهزة الحضور والانصراف والتحكم في الابواب الجهاز يعمل بالبصمة – بصمة الوجه - الكارت الممغنط . المواصفات : بصمة الإصبع ( 500 مستخدم ). الكارت الممغنط ( 1000 مستخدم ). بصمة الوجه ( 200 مستخدم ) . التوصيل وسحب الحركات عن طريق الشبكة أو USB. السعة حتى 50000 حركة. شاشة ملونة TFT. واجهة الشبكة تعمل عن طريق TCP / IP مميزات أخرى : سرعة عالية في مطابقة البصمة . يدعم الجهاز لغات متعددة . سهل الاستخدام ويمكن
Contact The Advertiser:
Contact Name: aminahossam
Telephone: 0547294544

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Location: - الرياض
Ar Riyad -

Saudi Arabia
Ad Information:
Price: Call
Posting Date: 1/8/2023
Ad Number: 2239854
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Posting Date
Ad Photo: ظƒط§ظ…ظٹط±ط§طھ ظ…ط±ط§ظ‚ط¨ظ‡ - in Ar Riyad Saudi Arabia

ظƒط§ظ…ظٹط±ط§طھ ظ…ط±ط§ظ‚ط¨ظ‡

(For Sale)

- in Ar Riyad Saudi Arabia

الان من مؤسسة احدث الأنظمة عروض حصرية علي كاميرات مراقبة بأحدث التقنيات توريد – تركيب – صيانة كام.

Call

31/7/2023
Ad Photo: ط¬ظ‡ط§ط² ط§ظ„ط­ط¶ظˆط± ظˆط§ظ„ط§ظ†طµط±ط§ظپ Zkt Eco Mb10 - in Ar Riyad Saudi Arabia

ط¬ظ‡ط§ط² ط§ظ„ط­ط¶ظˆط± ظˆط§ظ„ط§ظ†طµط±ط§ظپ Zkt Eco Mb10

(For Sale)

- in Ar Riyad Saudi Arabia

جهاز الحضور والانصراف Zkt Eco Mb10 اسعار خاصة من شركة احدث الأنظمة علي جميع اجهزة الحضور والانصراف .

1 Riyal

18/7/2023
Ad Photo: كاميرات المراقبه للمنازل والشركات - in Ar Riyad Saudi Arabia

كاميرات المراقبه للمنازل والشركات

(For Sale)

- in Ar Riyad Saudi Arabia

كاميرا مراقبة شبكية خارجية 8 ميجا 50 متر تصوير ليلي للتواصل واتس: 0542690052 الشركة المصنعة : هيكفي.

1 Riyal

15/7/2023
Ad Photo: ظƒط§ظ…ظٹط±ط§طھ ظ…ط±ط§ظ‚ط¨ظ‡ - in Ar Riyad Saudi Arabia

ظƒط§ظ…ظٹط±ط§طھ ظ…ط±ط§ظ‚ط¨ظ‡

(For Sale)

- in Ar Riyad Saudi Arabia

الان من مؤسسة احدث الأنظمة عروض حصرية علي كاميرات مراقبة بأحدث التقنيات توريد – تركيب – صيانة كام.

1 Riyal

30/5/2023
Ad Photo: ط¬ظ‡ط§ط² ط§ظ„ط­ط¶ظˆط± ظˆط§ظ„ط§ظ†طµط±ط§ظپ - in Ar Riyad Saudi Arabia

ط¬ظ‡ط§ط² ط§ظ„ط­ط¶ظˆط± ظˆط§ظ„ط§ظ†طµط±ط§ظپ

(For Sale)

- in Ar Riyad Saudi Arabia

جهاز الحضور والانصراف Zkt Eco Mb10 اسعار خاصة من شركة احدث الأنظمة علي جميع اجهزة الحضور والانصراف .

1 Riyal

18/5/2023
Ad Photo: ظƒط§ظ…ظٹط±ط§طھ ط§ظ„ط³ظٹط§ط±ط§طھ - in Ar Riyad Saudi Arabia

ظƒط§ظ…ظٹط±ط§طھ ط§ظ„ط³ظٹط§ط±ط§طھ

(For Sale)

- in Ar Riyad Saudi Arabia

كاميرات السيارات داش كام المميزات الرئيسية دقة عالية تصل إلى 1600 بكسل، وزاوية مراقبة واسعة تصل إلى.

1 Riyal

18/5/2023
Ad Photo: ظƒط§ظ…ظٹط±ط§ ظˆط§ظٹط±ظ„ط³ ظ…طھط­ط±ظƒظ‡ - in Ar Riyad Saudi Arabia

ظƒط§ظ…ظٹط±ط§ ظˆط§ظٹط±ظ„ط³ ظ…طھط­ط±ظƒظ‡

(For Sale)

- in Ar Riyad Saudi Arabia

كاميرا وايرلس متحركه من مؤسسة احدث الانظمة 1- كاميرا ذكية قابلة للإمالة والتحريك تتصل بشبكة Wi-Fi .

1 Riyal

17/5/2023
Ad Photo: ظƒط§ظ…ظٹط±ط§طھ ط§ظ„ط³ظٹط§ط±ط§طھ ط¯ط§ط´ ظƒط§ظ… - in Ar Riyad Saudi Arabia

ظƒط§ظ…ظٹط±ط§طھ ط§ظ„ط³ظٹط§ط±ط§طھ ط¯ط§ط´ ظƒط§ظ…

(For Sale)

- in Ar Riyad Saudi Arabia

كاميرات السيارات داش كام من مؤسسة احدث الانظمة للتواصل : 0552030027 المميزات الرئيسية: دقة عالية تص.

1 Riyal

17/5/2023
Ad Photo: كاميرات الوايرلس 0552030115 - in Ar Riyad Saudi Arabia

كاميرات الوايرلس 0552030115

(For Sale)

- in Ar Riyad Saudi Arabia

كاميرا وايرلس متحركه الان من مؤسسسة NEW SYSTEM - كاميرا ذكية قابلة للإمالة والتحريك تتصل بشبكة Wi-F.

1 Riyal

16/5/2023
Ad Photo: ظƒط§ظ…ظٹط±ط§طھ ظ…ط±ط§ظ‚ط¨ظ‡ - in Ar Riyad Saudi Arabia

ظƒط§ظ…ظٹط±ط§طھ ظ…ط±ط§ظ‚ط¨ظ‡

(For Sale)

- in Ar Riyad Saudi Arabia

الان من مؤسسة احدث الأنظمة عروض حصرية علي كاميرات مراقبة بأحدث التقنيات توريد – تركيب – صيانة كام.

1 Riyal

7/5/2023
Ad Photo: جهاز الحضور والانصراف - in Ar Riyad Saudi Arabia

جهاز الحضور والانصراف

(For Sale)

- in Ar Riyad Saudi Arabia

جهاز الحضور والانصراف Zkt Eco Mb10 اسعار خاصة من شركة احدث الأنظمة علي جميع اجهزة الحضور والانصراف .

1 Riyal

3/5/2023
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