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Saudi Arabia (Ar Riyad) [ Change location ]

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Ad Photo: ط§ظ†طھط±ظƒظ… ظ‡ظٹظƒظپظٹط¬ظ† - in Ar Riyad Saudi Arabia

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الان من مؤسسة احدث الانظمة new systems انتركم هيكفيجن Hikvision انتركم هيك فيجن،احصل الأن على انتركم مع شاشة عرض عالية الدقة يوفر لك الأمان الكامل لمنزلك وأسرتك احصل عليه الان بأقوى الأسعار مواصفات انتركم مع شاشة عرض: العلامة التجارية: هيك فيجن كاميرا خارجية تصل لدقة 1080P مقاوم للظروف الخارجية ودرجات الحرارة رؤية ليلية تصل لبعد 3 متر شاشة ملونه بمقاس 7 بوصة زيادة عدد الوحدات حسب الحاجة انتركم داخلي داخلي مع جرس بكاميرا ملونه ضمان لمدة عامان ضد عيوب التصنيع ضمان وكيل للتواصل : 05520300
Contact The Advertiser:
Contact Name: amina hossam
Telephone: 0552030027

Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
Location: مدينة الرياض- الرياض
Ar Riyad -

Saudi Arabia
Ad Information:
Price: 1 Riyal
Posting Date: 10/5/2023
Ad Number: 2186101
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Price
Posting Date
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(For Sale)

الان من مؤسسة احدث الانظمة new systems جهاز التحكم في الأبواب Zkt F22 الجهاز يعمل بالبصمة – الكارت .

1 Riyal

10/5/2023
Ad Photo: ط¬ظ‡ط§ط² ط§ظ„طھط­ظƒظ… ظپظٹ ط§ظ„ط§ط¨ظˆط§ط¨

ط¬ظ‡ط§ط² ط§ظ„طھط­ظƒظ… ظپظٹ ط§ظ„ط§ط¨ظˆط§ط¨

(For Sale)

الان من مؤسسة احدث الانظمه NEW SYSTEMS جهاز التحكم في الأبواب Zkteco F18 الجهاز يعمل بالبصمة – الكا.

1 Riyal

10/5/2023
Ad Photo: ط³ظ†طھط±ط§ظ„ ط¬ط±ط§ظ†ط¯ ط³طھط±ظٹظ…

ط³ظ†طھط±ط§ظ„ ط¬ط±ط§ظ†ط¯ ط³طھط±ظٹظ…

(For Sale)

مؤسسة احدث الانظمة new systems سنترال تليفونات IP جراند ستريم grand streem الوصف سنترال شبكي جراند.
Category: 

1 Riyal

10/5/2023
Ad Photo: تركيب سنترالات في الرياض

تركيب سنترالات في الرياض

(For Sale)

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Category: 

Call

9/5/2023
Ad Photo: ط¬ظ‡ط§ط² ط­ط§ط¬ط² ظ…ظˆط§ظ‚ظپ ط§ظ„ط³ظٹط§ط±ط§طھ

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(For Sale)

جهاز حجز مواقف السيارات الجهاز يساهم في حل مشكلة حجز مكان السيارة الخاصة بك بسهولة . استخدام الجهاز.

1 Riyal

9/5/2023
Ad Photo: عاااجل محاسب خبرة للعمل بشركة تعمل بتوكيل السيارات بالسعودية

عاااجل محاسب خبرة للعمل بشركة تعمل بتوكيل السيارات بالسعودية

(Job Opportunity)

تعلن شركة #الحى_اللاتينى للتوظيف (ترخيص رقم 875) عن احتياجها للتخصص التالي للعمل بشركة كبرى تعمل في .

Call

9/5/2023
Ad Photo: ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ط§ظ„طµظٹط§ظ†ظ‡

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Category: 

1 Riyal

8/5/2023
Ad Photo: ظƒط§ظ…ظٹط±ط§طھ ظ…ط±ط§ظ‚ط¨ظ‡

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1 Riyal

7/5/2023
Ad Photo: ط§ط¬ظ‡ط²ط© ظƒط§ط´ظٹط± ظˆط¨ط§ط±ظƒظˆط¯

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1 Riyal

6/5/2023
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1 Riyal

6/5/2023
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كاميرا مراقبة صغيرة الحجم - وايفاي 1080 بيكسل %40 خصم - أطلب الان!

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من أهم مميزات كاميرا المراقبة صغيرة الحجم أنه يمكنك التحكم بهاعن بعد بواسطة الجوال كما أنها لاتحتاج.

236 Riyal

5/5/2023
Ad Photo: أنواع دورات الحاسب الآلى وما هى المهارات المكتسبة منها؟

أنواع دورات الحاسب الآلى وما هى المهارات المكتسبة منها؟

(For Sale)

في ظل التطور السريع للتكنولوجيا والحاسوب، أصبحت دورات الحاسب الآلى مهمة جداً لكافة المستخدمين سواء ف.

500 Riyal

4/5/2023
Ad Photo: كيفية توفير الطاقة من خلال صيانة التكيف

كيفية توفير الطاقة من خلال صيانة التكيف

(For Sale)

بالنسبة للكثيرين، تعد صيانة التكيف أحد الأشياء الضرورية في المنزل من اجل العمل على توفير الراحة والإ.
Category: 

200 Riyal

4/5/2023
Ad Photo: طµظٹط§ظ†ط© ط§ظ„ط§ظ†ط¸ظ…ط© ط§ظ„ط§ظ…ظ†ظٹط©

طµظٹط§ظ†ط© ط§ظ„ط§ظ†ط¸ظ…ط© ط§ظ„ط§ظ…ظ†ظٹط©

(For Sale)

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Category: 

1 Riyal

4/5/2023
Ad Photo: فحص الموقع وعمل تحليل احترافي

فحص الموقع وعمل تحليل احترافي

(For Sale)

تحليل وفحص الموقع السيو SEO للموقع الالكتروني هو الخطوة الاولى لتحسين موقعك او متجرك الالكتروني لمحر.

500 Riyal

4/5/2023
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