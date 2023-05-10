ط§ظ†طھط±ظƒظ… ظ‡ظٹظƒظپظٹط¬ظ†

الان من مؤسسة احدث الانظمة new systems انتركم هيكفيجن Hikvision انتركم هيك فيجن،احصل الأن على انتركم مع شاشة عرض عالية الدقة يوفر لك الأمان الكامل لمنزلك وأسرتك احصل عليه الان بأقوى الأسعار مواصفات انتركم مع شاشة عرض: العلامة التجارية: هيك فيجن كاميرا خارجية تصل لدقة 1080P مقاوم للظروف الخارجية ودرجات الحرارة رؤية ليلية تصل لبعد 3 متر شاشة ملونه بمقاس 7 بوصة زيادة عدد الوحدات حسب الحاجة انتركم داخلي داخلي مع جرس بكاميرا ملونه ضمان لمدة عامان ضد عيوب التصنيع ضمان وكيل للتواصل : 05520300