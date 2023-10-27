ط§ظ„ظ…طµط¯ط§طھ ط§ظ„ط§ط±ط¶ظٹط© ط§ظ„ظ‡ظٹط¯ط±ظˆظ„ظٹظƒظٹط© ط§ظ„ط§ظ…ظ†ظٹط©

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المصدات الارضية الهيدروليكية الامنية (0551729814) تعمل على صد أي أعتداء من قبل الشاحنات الغريبة والعملاقة وتعمل أيضًا على حماية الممتلكات، ومن الناحية المرورية تستخدم هذه المصدات في تغير خط سير السيارات وغلق الطرق بشكل مثالي لما توفره من صلابة وصعوبة الاختراق، وما يميزها بإمكانية إضافة المؤشرات الضوئية. في حالة حدوث خطر هجوم شاحنة، فإن مجموعة من المصدات الهيدروليكية أو العادية آمن للغاية، لأنها تعد واحدة من أكثر الأنظمة أمانًا. لتواصل مع الشركة (0551729814)
Contact The Advertiser:
Contact Name: أركان التألق الأمنية
Telephone: 0551729814

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Location: - جدة
Makkah -

Saudi Arabia
Ad Information:
Price: Call
Posting Date: 27/10/2023
Ad Number: 2247494
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Posting Date
Ad Photo: جهاز الميزان باركود والإيصالات القابل للتوصيل بالكمبيوتر - in Makkah Saudi Arabia

جهاز الميزان باركود والإيصالات القابل للتوصيل بالكمبيوتر

(For Sale)

- in Makkah Saudi Arabia

جهاز الميزان باركود والإيصالات القابل للتوصيل بالكمبيوتر لمزيد من التفاصيل / لتواصل 0548081252 جها.
Location:

Makkah - Saudi Arabia

Call

27/10/2023
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