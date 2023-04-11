ط§ظ„ظ†ظٹط±ظˆط² ظƒظˆط¨ظٹ ظ„ظ…ط§ظƒظٹظ†ط§طھ ط§ظ„طھطµظˆظٹط± ط´ط§ط±ط¨

(For Sale)
|شركه النيروز كوبي لماكينات التصوير بيع - صيانه - عقود صيانه - زيارات فرديه 01098582094 nabil sharp. مع شارب اقوي ماكينات الوان في مصر * سرعه الالة سرعات مختلفه حسب الاحتياج الوان
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|النيروز كوبي لماكينات التصوير
|Telephone:
|01098582094
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|Location:
|العباسيه- القاهره
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|1 Pound
|Posting Date:
|3/5/2023
|Ad Number:
|2181461
1 Pound
1 Pound
1 Pound
1 Pound
1 Pound
1 Pound
1 Pound