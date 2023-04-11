ط§ظ„ظ†ظٹط±ظˆط² ظƒظˆط¨ظٹ ظ„ظ…ط§ظƒظٹظ†ط§طھ ط§ظ„طھطµظˆظٹط± ط´ط§ط±ط¨

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(For Sale)

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شركه النيروز كوبي لماكينات التصوير بيع - صيانه - عقود صيانه - زيارات فرديه 01098582094 nabil sharp. مع شارب اقوي ماكينات الوان في مصر * سرعه الالة سرعات مختلفه حسب الاحتياج الوان
Contact The Advertiser:
Contact Name: النيروز كوبي لماكينات التصوير
Telephone: 01098582094

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Location: العباسيه- القاهره
Cairo -

Egypt
Ad Information:
Price: 1 Pound
Posting Date: 3/5/2023
Ad Number: 2181461
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Price
Posting Date
Ad Photo: اله تصوير مستندات ليزر اسود xerox3655 - in Cairo Egypt

اله تصوير مستندات ليزر اسود xerox3655

(For Sale)

- in Cairo Egypt

# معانا رمضان شهر العروض والخصومات شركه ارابيا للتجاره بتوفرلك موديلات متنوعه تناسب طبيعه شغلك ومعدل.
Location:

Cairo - Egypt

1 Pound

11/4/2023
Ad Photo: اله تصوير وطباعه ليزر اسود xerox 5225 - in Cairo Egypt

اله تصوير وطباعه ليزر اسود xerox 5225

(For Sale)

- in Cairo Egypt

# معانا رمضان شهر العروض والخصومات محتاج تصور وتطبع ملفاتك فى شركتك او مكتبك لحفظ وقتك واسرار شغلك ط.
Location:

Cairo - Egypt

1 Pound

29/3/2023
Ad Photo: اله تصوير وطباعه ليزر اسود xerox 5945 - in Cairo Egypt

اله تصوير وطباعه ليزر اسود xerox 5945

(For Sale)

- in Cairo Egypt

🥳🥳زي ما اتعودتم مننا اننا نشاركم الاحتفال🎊🎊 وفي الذكرى 27 علي تاسيس .
Location:

Cairo - Egypt

1 Pound

14/3/2023
Ad Photo: الطابعه الخارقه ليزر الوان 7800 XEROX - in Cairo Egypt

الطابعه الخارقه ليزر الوان 7800 XEROX

(For Sale)

- in Cairo Egypt

بتدور علي قوة الاداء والسرعه والتميز 🤔 طلبك موجود عندنا في شركة ارابيا لتجارة الالات التصوير.
Location:

Cairo - Egypt

1 Pound

15/2/2023
Ad Photo: اله تصوير مستدات ليزر الوان 25-7120 xerox - in Cairo Egypt

اله تصوير مستدات ليزر الوان 25-7120 xerox

(For Sale)

- in Cairo Egypt

# شغلك بالالوان مع ارابيا لتجاره محتاج تطبع وتصور بالالوان لمكتبك - شركتك - مدرستك - عيادتك يبقى دى.
Location:

Cairo - Egypt

1 Pound

12/2/2023
Ad Photo: ماكينه تصوير وطباعه ليزر الوان 6605 xerox - in Cairo Egypt

ماكينه تصوير وطباعه ليزر الوان 6605 xerox

(For Sale)

- in Cairo Egypt

شركه ارابيا لتجارة الالات التصويروالطباعه 💯💯 زي ما عودناكم بنقدم لكم موديلات متنوعه .
Location:

Cairo - Egypt

1 Pound

7/2/2023
Ad Photo: اله تصوير وطباعه ليزر اسود 5225 xerox - in Cairo Egypt

اله تصوير وطباعه ليزر اسود 5225 xerox

(For Sale)

- in Cairo Egypt

محتاج تصور وتطبع ملفاتك فى شركتك او مكتبك لحفظ وقتك واسرار شغلك طلبك موجود 👍 شركه ارابيا للت.
Location:

Cairo - Egypt

1 Pound

6/2/2023
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