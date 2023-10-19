(For Rent)
|ايجار ليموزين زفاف مرسيدس E200 من اجل اجمل عروسين, بالتالي من اجل ان تعيش اجمل ليلة في حياتك فاننا نوفر لك ارقي سياره زفاف للايجار بارقي الالوان واحدث الموديلات بالتالي ايجار مرسيدسE200 الشكل الجديد من اجل ليله العمر, بالتالي احصل علي خصم كبير من شركة رينت باص Rent Bus لايجار السيارات السياحية في القاهرة بالتالي من For inquiries | 01101727711 _ 01119940301
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|Rentbus
|Telephone:
|01101727711
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|Location:
|7ش محمد حسن الجمل -عباس العقاد -مدينة نصر- مدينة نصر
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|1,000 Pound
|Posting Date:
|19/10/2023
|Ad Number:
|2246645
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