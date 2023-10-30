(For Rent)
|إذا كنت تبحث عن سيارة تناسب عائلتك الكبيرة أو مجموعة من الأصدقاء للسفر والاستمتاع برحلة مميزة، شركة تورست باص توفر ليكم فإن تويوتا هايس 14 راكب قد تكون الخيار المثالي لك. إنها شركة معتمده و موثوقة انها سيارة متعددة الاستخدامات تتسع لعدد كبير من الركاب وتوفر الراحة والأمان في الرحلات الطويلة. مصر ليست معروفة بمناطق شتوية باردة فقط، بل هي وجهة سياحية رائعة طوال العام. إليك بعض الأماكن التي يمكنك زيارتها خلال موسم الشتاء للاستمتاع بأجواء
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|aso yousry
|Telephone:
|01121759535
Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
|Location:
|7 شارع- مدينة نصر عباس العفاد7 شارع حسن جمل
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|1,000 Pound
|Posting Date:
|30/10/2023
|Ad Number:
|2247889
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