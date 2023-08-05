ط§ظٹط¬ط§ط± ط³ظٹط§ط±ط§طھ ظ…ط±ط³ظٹط¯ط³ ظپظٹ ط§ظ„ظ‚ط§ظ‡ط±ط©

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ليموزين مصر | ايجار ليموزين مرسيدس ايجار مرسيدس في مصر سيارات فاخمه موديل حديث بالسائق إيجار يومي او شهرى او بالمشوار داخل او خارج القاهرة او فى اى مكان في مصر من شركة ليموزين مصر #ايجار #ليموزين #مرسيدس #تاجير #ليموزين_المطار #ايجارليموزين_المطار #سيارات_للايجار #ايجارسيارات_مرسيدس الحجز والاستعلام : 01102106655 واتس اب : 01102106655 / مقر الشركة : 43 ش المشير احمد اسماعيل - مصر الجديدة
Contact The Advertiser:
Contact Name: ليموزين مصر
Telephone: 01102106655

Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
Location: 7 شارع محمد حسن الجمل- مدينة نصر
Cairo -

Egypt
Ad Information:
Price: 4,000 Pound
Posting Date: 5/8/2023
Ad Number: 2239996
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Posting Date
Ad Photo: شركةنقل سياحي.استئجار باص مرسيدس - in Cairo Egypt

شركةنقل سياحي.استئجار باص مرسيدس

(For Rent)

- in Cairo Egypt

استئجر باص مرسيدس فئة 50راكب للرحلات الصيفيه للسفر خارج القاهرة ورحلات (مرسي علم, الاسكندريه, مرسي م.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

5/8/2023
Ad Photo: ايجار هيونداي النترا CN7 - in Cairo Egypt

ايجار هيونداي النترا CN7

(For Rent)

- in Cairo Egypt

ايجار ارخص سياره في مصر هيونداي النترا CN7 بسعر لا يقارن في مصر .هيونداي انترا الشكل الجديد في القا.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

5/8/2023
Ad Photo: خدمه ليموزين مطار في مصر - in Cairo Egypt

خدمه ليموزين مطار في مصر

(For Rent)

- in Cairo Egypt

ايجار ليموزين مطار, ولذلك تستطيع استئجار اي نوع سياره لنقلك من المطار الي اي فندق او مكان او محافظه .
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

5/8/2023
Ad Photo: أرخص ايجار ليموزين فى مصر _ ايجار ليموزين مطارات - in Cairo Egypt

أرخص ايجار ليموزين فى مصر _ ايجار ليموزين مطارات

(For Rent)

- in Cairo Egypt

إذا كنت تسافر بشكل متكرر ، فلا مفر من زيارة مطار القاهرة الدولي. لحسن الحظ ، تقدم شركتنا خدمات ليموز.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

5/8/2023
Ad Photo: أرخص ايجار ليموزين فى مصر _ ايجار ليموزين مطارات - in Cairo Egypt

أرخص ايجار ليموزين فى مصر _ ايجار ليموزين مطارات

(For Rent)

- in Cairo Egypt

إذا كنت تسافر بشكل متكرر ، فلا مفر من زيارة مطار القاهرة الدولي. لحسن الحظ ، تقدم شركتنا خدمات ليموز.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

5/8/2023
Ad Photo: ليموزين المطار - ايجار سيارات بالسائق من مطار القاهرة - in Cairo Egypt

ليموزين المطار - ايجار سيارات بالسائق من مطار القاهرة

(For Rent)

- in Cairo Egypt

Tourist transport company | إيجار ليموزين تتميز خدمة ليموزين مطار القاهرة شركة كايرو بالعديد من الفو.
Location:

Cairo - Egypt

900 Pound

5/8/2023
Ad Photo: ايجار باص (مرسيدس_شيفورليه_يوتينج) بعروض مميزه - in Cairo Egypt

ايجار باص (مرسيدس_شيفورليه_يوتينج) بعروض مميزه

(For Rent)

- in Cairo Egypt

يمكن تأجير الباص للرحلات داخل القاهره لزياره المعالم الاثريه والاماكن الترفيهيه مع عائلتك واصدقائك ب.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

4/8/2023
Ad Photo: ط´ط±ظƒط© ظ†ظ‚ظ„ ط³ظٹط§ط­ظٹ|ط§طھظˆط¨ظٹط³ ط§طھ ظ…ط±ط³ظٹط¯ط³ - in Cairo Egypt

ط´ط±ظƒط© ظ†ظ‚ظ„ ط³ظٹط§ط­ظٹ|ط§طھظˆط¨ظٹط³ ط§طھ ظ…ط±ط³ظٹط¯ط³

(For Rent)

- in Cairo Egypt

ايجار ليموزين اتوبيس مرسيدس لرحلات لدينا سائقين علي مستوي من الكفاءة والخبرة ودراية واسعة بكافة الطر.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

4/8/2023
Ad Photo: شركة نقل سياحى -ايجار سيارات سياحية - in Cairo Egypt

شركة نقل سياحى -ايجار سيارات سياحية

(For Rent)

- in Cairo Egypt

ايجار سيارات فى مصر #تاجيرسيارات #ايجارسيارات #شركة ايجار سيارات سياحية #سيارات للايجار#ليموزين مطا.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

3/8/2023
Ad Photo: شركة نقل سياحى -ايجار اتوبيس 33 -ايجار فانات ليموزين مطار - in Cairo Egypt

شركة نقل سياحى -ايجار اتوبيس 33 -ايجار فانات ليموزين مطار

(For Rent)

- in Cairo Egypt

شركة نقل سياحى -ايجار حافلات سياحية #ايجار النقل السياحى فى مصر #ارخص سعر ايجار #نقل سياحي #أخبار ال.
Location:

Cairo - Egypt

1,100,092,199 Pound

3/8/2023
Ad Photo: شركة نقل سياحي|تويوتا كوستر رحلات| - in Cairo Egypt

شركة نقل سياحي|تويوتا كوستر رحلات|

(For Rent)

- in Cairo Egypt

تاجير باص كوستر لرحلات السخنة و شرم الشيخ و الغردقة ب افضل سعر للايجار في مصر بالتالي توفر لكم شركةل.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

3/8/2023
Ad Photo: باص مرسيدس 50 راكب للقيام برحلات ممتعه - in Cairo Egypt

باص مرسيدس 50 راكب للقيام برحلات ممتعه

(For Rent)

- in Cairo Egypt

تمتع برحلات اليوم الواجد واستمتع برؤيه العديد من الاماكن السياحيه – مصر مليئه بالعديد من الاماكن الس.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

3/8/2023
Ad Photo: ايجار تويوتا كوستر 21 راكب للنقل السياحي - in Cairo Egypt

ايجار تويوتا كوستر 21 راكب للنقل السياحي

(For Rent)

- in Cairo Egypt

,ايجار كوستر سياحي بارخص الاسعار استأجر باص سياحي لجميع الرحلات والتنقلات 01119920103 احجز باص كوس.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

2/8/2023
Ad Photo: شركة نقل سياحي هيواندي اتش وان - in Cairo Egypt

شركة نقل سياحي هيواندي اتش وان

(For Rent)

- in Cairo Egypt

ايجار ليموزين مصر تأجير فان اتش وان يحمل 7او 8راكب لجميع خدمات اليموزين بالتالى وتوصيلات المطارات وا.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

2/8/2023
Ad Photo: ايجاراتوبيس 33.شركةنقل سياحي - in Cairo Egypt

ايجاراتوبيس 33.شركةنقل سياحي

(For Rent)

- in Cairo Egypt

ايجار ميني باص, ايجار باص سياحي, ايجار ميني باص 25 راكب, ايجار اتوبيس سياحي, بالتالي ايجار اتوبيس سي.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

2/8/2023
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