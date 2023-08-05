ط§ظٹط¬ط§ط± ط³ظٹط§ط±ط§طھ ظ…ط±ط³ظٹط¯ط³ ظپظٹ ط§ظ„ظ‚ط§ظ‡ط±ط©

ليموزين مصر | ايجار ليموزين مرسيدس ايجار مرسيدس في مصر سيارات فاخمه موديل حديث بالسائق إيجار يومي او شهرى او بالمشوار داخل او خارج القاهرة او فى اى مكان في مصر من شركة ليموزين مصر #ايجار #ليموزين #مرسيدس #تاجير #ليموزين_المطار #ايجارليموزين_المطار #سيارات_للايجار #ايجارسيارات_مرسيدس الحجز والاستعلام : 01102106655 واتس اب : 01102106655 / مقر الشركة : 43 ش المشير احمد اسماعيل - مصر الجديدة