ط§ظٹط¬ط§ط± ط³ظٹط§ط±ط§طھ ظ…ط±ط³ظٹط¯ط³ ظپظٹ ط§ظ„ظ‚ط§ظ‡ط±ط©

(For Rent)
|ليموزين مصر | ايجار ليموزين مرسيدس ايجار مرسيدس في مصر سيارات فاخمه موديل حديث بالسائق إيجار يومي او شهرى او بالمشوار داخل او خارج القاهرة او فى اى مكان في مصر من شركة ليموزين مصر #ايجار #ليموزين #مرسيدس #تاجير #ليموزين_المطار #ايجارليموزين_المطار #سيارات_للايجار #ايجارسيارات_مرسيدس الحجز والاستعلام : 01102106655 واتس اب : 01102106655 / مقر الشركة : 43 ش المشير احمد اسماعيل - مصر الجديدة
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|ليموزين مصر
|Telephone:
|01102106655
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|Location:
|7 شارع محمد حسن الجمل- مدينة نصر
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|4,000 Pound
|Posting Date:
|5/8/2023
|Ad Number:
|2239996
1,000 Pound
1,000 Pound
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