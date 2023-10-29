ط§ظٹط¬ط§ط± ط³ظٹط§ط±ط§طھ ط§ظ„ط¯ظپط¹ ط§ظ„ط±ط¨ط§ط¹ظ‰ طھظˆظٹظˆطھط§ ط±ط§ط´

(For Rent)
|تويوتا راش: تجربة قيادة لا مثيل لها مع ليموزين نصار! إذا كنتم تبحثون عن تجربة قيادة مميزة وراقية مع سيارة تويوتا راش، فأنتم في المكان الصحيح! نحن شركة ليموزين نصار ونقدم لكم خدمة إيجار هذه السيارة الرائعة للتأكد من تلبية جميع احتياجاتكم ايجارليموزين . تويوتا راش - أناقة وأمان : تويوتا راش تجمع بين الأناقة والأداء الرائع، مما يجعلها الخيار المثالي للسفر والتنقل في أي وقت. إنها تأتي مع تصميم أنيق ومقصورة مريحة، مما يجعل رحلاتكم
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|ايجار سيارات
|Telephone:
|01119920103
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|Location:
|7ش- محمد حسن الجمل- عباس العقاد- مدينة نصر- Al Marj
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|1,000 Pound
|Posting Date:
|29/10/2023
|Ad Number:
|2247766
(For Rent)- in Cairo Egypt
1,000 Pound
2,000 Pound
1,200 Pound
1,000 Pound
2,000 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound
1,200 Pound
1,200 Pound
1,200 Pound
1,200 Pound
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1,200 Pound
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