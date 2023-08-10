(For Rent)
|تتمتع شركتنا بايجار كوستر 21/24 راكب لرحلات والسفر لاي مكان في مصر باقل وارخص #الاسعار نعمل علي توفير جميع انواع الباصات السياحية للتنقل في انحاء مصر بباص حديث ومعقم وكامل التجهيزات حيث لدينا اسطول وضخم وكبير من ايجار الاتوبيسات بداية من فان 7 راكب الي اتوبيسات مرسيدس 50راكب باجدد واحدث الموديلات نعمل علي تقديم خدمات الليموزين وخدمات المطار , خدمات تسفير العملاء واستقبالهم من بداية المطار وتقضية يوميات داخل او خارج القاهرة وصولا الي توديعهم للمطار ايجار كوستر,ايجار اتوبيسات سياحية,استئجار تويوتا
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|asmaasaber
|Telephone:
|01121761951
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|Location:
|عباس العقاد, مدينه نصر- nasercity
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|1,000 Pound
|Posting Date:
|10/8/2023
|Ad Number:
|2240266
1,000 Pound
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(For Rent)- in Cairo Egypt
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