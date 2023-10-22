ط§ط³طھط£ط¬ط± ط³ظٹط§ط±ط© ظ…ظٹطھط³ظˆط¨ظٹط´ظٹ ط¨ط§ط¬ظٹط±ظˆ | ط´ط±ظƒظ‡ ط§ظ„ط¯ظˆظ„ظٹ ظƒط§ط±

سيارة الدفع الرباعى إذا كنت تبحث عن سيارة تجمع بين القوة والأداء والراحة، فإن ميتسوبيشي باجيرو هي الخيار الأمثل. تعتبر باجيرو من بين أفضل السيارات للمغامرين وعشاق الرحلات، والآن يمكنك الاستفادة منها مع خدمة إيجار سياراتنا. مميزات ميتسوبيشي باجيرو: قوة وأداء:ميتسوبيشي_باجيرو مجهزة بمحركات قوية ونظام دفع رباعي متقدم يمكنها التعامل مع جميع أنواع التضاريس. مقصورة واسعة: توفر ميتسوبيشي باجيرو مقصورة داخلية فسيحة تتسع للركاب والأمتعة براحة. تجهيزات تقنية متقدمة: تأتي ميتسوبيشي باجيرو بتجهيزات تقنية حد