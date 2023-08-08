ط§ط³ط¹ط§ط± ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… ظ…ط·ط§ط¹ظ… ( ط´ط±ظƒط© ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ„ظ„ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… )

اسعار يونيفورم مطاعم ( شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) نقوم بتصنيع احدث تصاميم يونيفورم المطاعم والكافيهات (يونيفورم الشيفات – يونيفورم الجرسون – يونيفورم الويتر – يونيفورم مساعدين الشيف ) يوجد امكانيه تنفيذ اليونيفورم الخاص بمطعمك وطباعه او تطريز اللوجو الخاص به شركة السلام لليونيفورم للعقود السنوية وطلبات الجمله التواصل على / 01118689995 – 01223182572 للمبيعات القطاعى التواصل على / 01102226499 الادارة والمعرض / 12 شارع امام ابراهيم (ناصيه بن شاهين ) - الدقى – الج