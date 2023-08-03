ط§ط³ط¹ط§ط± ظٹظˆظ†ظٹظپظˆط±ظ… ظ…ط³طھط´ظپظٹط§طھ ( ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ„ظ„ظ…ظ„ط§ط¨ط³ ط§ظ„ط·ط¨ظٹط© )

(For Sale)
|اسعار يونيفورم مستشفيات ( السلام للملابس الطبية 01102226499) نقدم نحن شركة السلام لليونيفورم ملابس الممرضات في المستشفيات والمختبرات و ملابس الدكتور و ملابس موظفين الإستقبال . مع الإعتناء بتقديم تصميمات أنيقة من أقمشة ذات نوعية جيدة مع مراعة أن تكون سهل التحرك بها سواء للمريض أو الموظفين بالمستشفى شركة السلام لليونيفورم للعقود السنوية وطلبات الجمله التواصل على / 01118689995 – 01223182572 للمبيعات القطاعى التواصل على / 01102226499 الادارة والمعرض / 12 شارع امام ابراهيم (ناصيه بن
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|merna
|Telephone:
|01223182572
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|Location:
|الادارة والمعرض / 12 شارع امام ابراهيم (ناصيه بن شاهين ) - الدقى – الجيزة- الدقي
Giza - Egypt
|Ad Information:
|Price:
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|Posting Date:
|3/8/2023
|Ad Number:
|2239943
(For Sale)- in Giza Egypt
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(For Sale)- in Giza Egypt
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(For Sale)- in Giza Egypt
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(For Sale)- in Giza Egypt
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11,111 Pound
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11,111 Pound
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(For Sale)- in Giza Egypt
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(For Sale)- in Giza Egypt
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(For Sale)- in Giza Egypt
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