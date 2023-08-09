ط§ط³ط¹ط§ط± ط§ظٹط¬ط§ط± ظ„ظٹظ…ظˆط²ظٹظ† ط§ظ„ط²ظپط§ظپ

(For Rent)
|شركة بسيوني ترافيل تقدم لكم سعر ايجار ليموزين الزفاف في القاهرة تتراوح أسعار سيارات الزفاف في مصر 1200ج و حتي 15000ج بالتالي خدمات إيجار سيارات زفاف في القاهرة , أفضل خدمات إيجار سيارات زفاف في مصر,سياسرات زفاف للايجار بارخص الاسعار,ايجار سيارات ايجار سيارات زفاف في مصر , خدمات تأجير سيارات زفاف في مصر بأسعار تنافسية , توفير سيارات فخمة ومجهزة لأي حفل زفاف في مصر لذلك تأجير سيارات زفاف في مصر بخيارات متعددة من السيارات والألوان , لذلك خدمة تأجير سيارات فاخرة لحفلات الزفاف والأفراح 0111997040
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|زهرة
|Telephone:
|01119970403
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|Location:
|اول عباس العقاد- مدينه نصر
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|2,000 Pound
|Posting Date:
|9/8/2023
|Ad Number:
|2240231
(For Rent)- in Cairo Egypt
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