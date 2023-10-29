ط§ط³ط¹ط§ط± ط§ظٹط¬ط§ط± ط§طھظˆط¨ظٹط³ ظ…ط±ط³ظٹط¯ط³ 50ط±ط§ظƒط¨

(For Rent)
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|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|rentbus
|Telephone:
|01101727711
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|Location:
|12 شارع الحجاز مصر الجديدة- مصر الجديدة
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|1,000 Pound
|Posting Date:
|29/10/2023
|Ad Number:
|2247649
2,000 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound
1,200 Pound
1,200 Pound
1,200 Pound
1,200 Pound
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1,200 Pound
800 Pound
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800 Pound
1,000 Pound
1,200 Pound
1,000 Pound