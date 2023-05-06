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Ad Photo: ط§ط¬ظ‡ط²ط© ظƒط§ط´ظٹط± ظˆط¨ط§ط±ظƒظˆط¯ - in Ar Riyad Saudi Arabia

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نظام الكاشير والمبيعات للمطاعم والكوفي شوب من مؤسسة الأنظمة الحديثة NEW SYSTEMS الآن من مؤسسة عالم الأنظمة التجارية NEW SYSTEMS انظمة الكاشير ونقاط البيع بأسعار منافسة نظام المطاعم والكوفي شوب ويشمل : برنامج إدارة المطاعم والكوفي شوب + شاشة تعمل باللمس ( جهاز سريع - جودة عالية – سرعة لمس قياسية) + طابعة فواتير + درج كاشير جميع خدمات المطاعم الطباعة على أكثر من طابعة في وقت واحد (طابعة الكاشير + المطبخ + الصالة ) مميزات البرنامج : . •يدعم ضريبة القيمة المضافة مع تقرير ضريبة الشراء
Contact The Advertiser:
Contact Name: amina hossam
Telephone: 0552030027

Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
Location: مدينة الرياض- Al Riyadh
Ar Riyad -

Saudi Arabia
Ad Information:
Price: 1 Riyal
Posting Date: 6/5/2023
Ad Number: 2182721
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Posting Date
Ad Photo: ط¨ظˆط§ط¨ظ‡ ظ…ظˆط§ظ‚ظپ ط§ظ„ط³ظٹط§ط±ط§طھ - in Ar Riyad Saudi Arabia

ط¨ظˆط§ط¨ظ‡ ظ…ظˆط§ظ‚ظپ ط§ظ„ط³ظٹط§ط±ط§طھ

(For Sale)

- in Ar Riyad Saudi Arabia

بوابة مواقف السيارات الالكترونية ZKTecho PB4060 الان بأقل الاسعار من مؤسسة أحدث الأنظمة NEW SYSTEMS.

1 Riyal

6/5/2023
Ad Photo: ط¨ظˆط§ط¨ط§طھ ط§ظ„ط³ظٹط§ط±ط§طھ - in Ar Riyad Saudi Arabia

ط¨ظˆط§ط¨ط§طھ ط§ظ„ط³ظٹط§ط±ط§طھ

(For Sale)

- in Ar Riyad Saudi Arabia

بوابة مواقف السيارات الالكترونية ZKTecho PB4060 الان بأقل الاسعار من مؤسسة أحدث الأنظمة NEW SYSTEMS.

1 Riyal

3/5/2023
Ad Photo: ظƒط§ط´ظٹط± ظ…ط·ط§ط¹ظ… ظˆظƒط§ظپظٹ ط´ظˆط¨ - in Ar Riyad Saudi Arabia

ظƒط§ط´ظٹط± ظ…ط·ط§ط¹ظ… ظˆظƒط§ظپظٹ ط´ظˆط¨

(For Sale)

- in Ar Riyad Saudi Arabia

ظام الكاشير والمبيعات للمطاعم والكوفي شوب من مؤسسة الأنظمة الحديثة NEW SYSTEMS الآن من مؤسسة عالم ا.

1 Riyal

2/5/2023
Ad Photo: بوابة مواقف السيارات 0552030027 - in Ar Riyad Saudi Arabia

بوابة مواقف السيارات 0552030027

(For Sale)

- in Ar Riyad Saudi Arabia

بوابة مواقف السيارات الالكترونية ZKTecho PB4060 الان بأقل الاسعار من مؤسسة أحدث الأنظمة NEW SYSTEMS.

1 Riyal

2/5/2023
Ad Photo: ط¨ظˆط§ط¨ط© ظ…ظˆط§ظ‚ظپ ط§ظ„ط³ظٹط§ط±ط§طھ - in Ar Riyad Saudi Arabia

ط¨ظˆط§ط¨ط© ظ…ظˆط§ظ‚ظپ ط§ظ„ط³ظٹط§ط±ط§طھ

(For Sale)

- in Ar Riyad Saudi Arabia

بوابة مواقف السيارات الالكترونية ZKTecho PB4060 الان بأقل الاسعار من مؤسسة أحدث الأنظمة NEW SYSTEMS.

Call

2/5/2023
Ad Photo: ط§ظ„ظƒط§ط´ظٹط± ظ„ظ„ظ…ط·ط§ط¹ظ… ظˆط§ظ„ظƒظˆظپظٹ ط´ظˆط¨ - in Ar Riyad Saudi Arabia

ط§ظ„ظƒط§ط´ظٹط± ظ„ظ„ظ…ط·ط§ط¹ظ… ظˆط§ظ„ظƒظˆظپظٹ ط´ظˆط¨

(For Sale)

- in Ar Riyad Saudi Arabia

نظام الكاشير والمبيعات للمطاعم والكوفي شوب من مؤسسة الأنظمة الحديثة NEW SYSTEMS الآن من مؤسسة عالم .

Call

2/5/2023
Ad Photo: ط¨ظˆط§ط¨ط© ظ…ظˆط§ظ‚ظپ ط§ظ„ط³ظٹط§ظ‰ط§طھ - in Ar Riyad Saudi Arabia

ط¨ظˆط§ط¨ط© ظ…ظˆط§ظ‚ظپ ط§ظ„ط³ظٹط§ظ‰ط§طھ

(For Sale)

- in Ar Riyad Saudi Arabia

جهاز حجز مواقف السيارات الجهاز يساهم في حل مشكلة حجز مكان السيارة الخاصة بك بسهولة . استخدام الجهاز.

1 Riyal

30/4/2023
Ad Photo: طابعاة كروت بلاستيكية جديدة للبيع - in Ar Riyad Saudi Arabia

طابعاة كروت بلاستيكية جديدة للبيع

(For Sale)

- in Ar Riyad Saudi Arabia

يتوافر لدينا طابعات الكروت ماركة سمارت الكورية الصنع بموديلاتها الأربعه سمارت 31 - وجه واحد ووجهين .

1 Riyal

9/4/2023
Ad Photo: طابعات كروت بلاستيكية جديدة للبيع - in Ar Riyad Saudi Arabia

طابعات كروت بلاستيكية جديدة للبيع

(For Sale)

- in Ar Riyad Saudi Arabia

لعمل بطاقات هوية خاصة لمظفيك أو طلابك أو الأشخاص الموجودون بصفةدائمة فى منشأتك فلإن بطاقات الكروت ال.

1 Riyal

30/3/2023
Ad Photo: شاشات تفاعليىه حديدة للبيع - in Ar Riyad Saudi Arabia

شاشات تفاعليىه حديدة للبيع

(For Sale)

- in Ar Riyad Saudi Arabia

يتوافر لدينا الشاشات التفاعلية والتي تعتبر بديل تقنى رائع لاجهزة العرض التقليدية شاشات ذات مساحة ع.

1 Riyal

29/3/2023
Ad Photo: طابعة كروت بلاستيكية جديدة للبيع - in Ar Riyad Saudi Arabia

طابعة كروت بلاستيكية جديدة للبيع

(For Sale)

- in Ar Riyad Saudi Arabia

يتوافر لدينا طابعات الكروت من نوع سمارت الكورية الصنع بموديلاتها الاكثر مبيعا سمارت 31S وجه واحد _ س.

1 Riyal

25/3/2023
Ad Photo: أجهزة صفوف الانتظار وترتيب العملاء - in Ar Riyad Saudi Arabia

أجهزة صفوف الانتظار وترتيب العملاء

(For Sale)

- in Ar Riyad Saudi Arabia

أجهزة أرقام صفوف الإنتظار هي أجهزة تقوم بإعطاء رقم لكل عميل بالترتيب والمناداه علية وأظهار رقم المتع.

1 Riyal

22/3/2023
Ad Photo: مصدات هيدروليكية للسيارات والشاحنات - in Ar Riyad Saudi Arabia

مصدات هيدروليكية للسيارات والشاحنات

(For Sale)

- in Ar Riyad Saudi Arabia

يتوافر لدينا المصدات الهيدروليكية والأعمدة الأمنية لمنع اختراق السياراتالمصدات الهيدروليكية أو مصدات.

1 Riyal

21/3/2023
Ad Photo: شاشات تفاعلية جديدة فاعلية - in Ar Riyad Saudi Arabia

شاشات تفاعلية جديدة فاعلية

(For Sale)

- in Ar Riyad Saudi Arabia

أن الدعايا الجذابة لأى خدمه أو منتج هي جواز مرور العملاء لاهتمام وطلب العملاء على ذلك المنتج أو الخم.

1 Riyal

20/3/2023
Ad Photo: اجهزة تفتيش الحقائب والأمتعه - in Ar Riyad Saudi Arabia

اجهزة تفتيش الحقائب والأمتعه

(For Sale)

- in Ar Riyad Saudi Arabia

لا تبحث أكثر! نحن نقدم أجهزة تفتيش الحقائب والأمتعة XRay الحديثة والمتطورة التي توفر أفضل حلول الأمن.

1 Dollar

15/3/2023
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