ط§ط¬ظ‡ط²ط© ظƒط§ط´ظٹط± ظˆط¨ط§ط±ظƒظˆط¯

(For Sale)
|نظام الكاشير والمبيعات للمطاعم والكوفي شوب من مؤسسة الأنظمة الحديثة NEW SYSTEMS الآن من مؤسسة عالم الأنظمة التجارية NEW SYSTEMS انظمة الكاشير ونقاط البيع بأسعار منافسة نظام المطاعم والكوفي شوب ويشمل : برنامج إدارة المطاعم والكوفي شوب + شاشة تعمل باللمس ( جهاز سريع - جودة عالية – سرعة لمس قياسية) + طابعة فواتير + درج كاشير جميع خدمات المطاعم الطباعة على أكثر من طابعة في وقت واحد (طابعة الكاشير + المطبخ + الصالة ) مميزات البرنامج : . •يدعم ضريبة القيمة المضافة مع تقرير ضريبة الشراء
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|amina hossam
|Telephone:
|0552030027
Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
|Location:
|مدينة الرياض- Al Riyadh
Ar Riyad - Saudi Arabia
|Ad Information:
|Price:
|1 Riyal
|Posting Date:
|6/5/2023
|Ad Number:
|2182721
1 Riyal
1 Riyal
1 Riyal
1 Riyal
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1 Riyal
1 Riyal
1 Riyal
1 Riyal
1 Riyal
1 Riyal
1 Riyal
1 Riyal
1 Dollar