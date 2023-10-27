ط¥ظٹط¬ط§ط± ظ…ط±ط³ظٹط¯ط³ ط¨ظ†ط² ظپظٹ ظپظ†ط¯ظ‚ ظ‡ظٹظ„طھظˆظ† ظ‡ظ„ظٹظˆط¨ظˆظ„ظٹط³

(For Rent)
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|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|ايجار سيارات
|Telephone:
|01119920103
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|Location:
|7ش- محمد حسن الجمل- عباس العقاد- مدينة نصر- مدينه نصر
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|1,000 Pound
|Posting Date:
|27/10/2023
|Ad Number:
|2247450
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