اجر الآن! أفضل اسعار ايجار كيا كارنافال بمصر وتمتع بافضل خدمة تاجير سيارة مع تورست كار أمان غير مسبوق، أعلى مستويات الراحة، تجهيزات ذكية حديثة ومتعددة لخدمتك انت واسرتك لذلك أهم ما يميز شركتنا انها استطاعت أن تقدم سيارات متطورة للايجار بمصر بالتالي تعزز كل سبل الراحة والمتعة والأمان للمستهلكين ,,, ولاننا نسعي الي افضل مكانة في السوق المصري – للاستفسار | 01014555692 – 01100091997