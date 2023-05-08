(For Rent)
|اجر الآن! أفضل اسعار ايجار كيا كارنافال بمصر وتمتع بافضل خدمة تاجير سيارة مع تورست كار أمان غير مسبوق، أعلى مستويات الراحة، تجهيزات ذكية حديثة ومتعددة لخدمتك انت واسرتك لذلك أهم ما يميز شركتنا انها استطاعت أن تقدم سيارات متطورة للايجار بمصر بالتالي تعزز كل سبل الراحة والمتعة والأمان للمستهلكين ,,, ولاننا نسعي الي افضل مكانة في السوق المصري – للاستفسار | 01014555692 – 01100091997
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|ايجار كيا كرنفال فان عائلى فى القاهرة-ايجار مينى فان سياحى
|Telephone:
|01014555692
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|Location:
|- مدينة نصر
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|1,000 Pound
|Posting Date:
|8/5/2023
|Ad Number:
|2183915
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