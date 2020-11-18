صيدلية كبرى للبيع مؤجرة بفيصل

(للبيع)
|للبيع صيدلية للاستثمار مؤجرة لسلسلة كبرى مؤجرة 100 ألف شهريا لمدة 9 سنوات وزيادة 10% شارع رئيسى بفيصل بجوار مستشفيات وعيادات مطلوب ( 10 مليون ج نهائى ) للتواصل ت/ 01004610799
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|yassin
|التليفون:
|01004610799
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|العنوان:
|شارع رئيسى وحيوى- فيصل
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|10,000,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|23/11/2020
|رقم الإعلان:
|2073768
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