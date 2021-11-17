(للبيع)
|مركز صيانة معتمد صيانة TORNADO الأسكندرية لأصلاح جميع أعطال ( أجهزة مطبخ * شاشات * مبرد * ميكرويف أفضل قطع غيار & ضمان 60 يوم على صيانة ويوجد خدمة صيانة منزلية الأتصال على :01225874965 أو 03/5069900 الأسكندرية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|مركز الحمد
|التليفون:
|01225874965
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|العنوان:
|- الاسكندرية
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|150 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|17/11/2021
|رقم الإعلان:
|2111775
150 جنيه
150 جنيه
150 جنيه
150 جنيه
150 جنيه
150 جنيه
150 جنيه
150 جنيه
150 جنيه
150 جنيه
150 جنيه
150 جنيه
100 جنيه