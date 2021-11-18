(للبيع)
|مركز صيانة معتمد صيانة TCL الأسكندرية أصلاح جميع أعطال ( شاشات * تلفزيونات *ميكرويف *مبردات) TCL أفضل قطع غيار & وضمان 60 يوم على صيانة كما لدينا خدمة صيانة منزلية التواصل على : 01112429366 أو 03/5069900 غبريال _ شارع الترعة مردومة بجوار الكنيسة الأسكندرية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|مركز الحمد
|التليفون:
|01112429366
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- رمل
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|150 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|18/11/2021
|رقم الإعلان:
|2111931
150 جنيه
150 جنيه
150 جنيه
150 جنيه
150 جنيه
150 جنيه
150 جنيه
150 جنيه
150 جنيه
150 جنيه
150 جنيه
150 جنيه
150 جنيه
150 جنيه
100 جنيه