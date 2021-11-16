صيانة Hisense الاسكندرية

(للبيع)
|مركز خدمة الحمد مركز صيانة معتمد ( الأسكندرية ) شاشات ؛ تلفزيونات ؛ أصلاح جميع الاعطال بقطع غيار أصلية * وضمان 60 يوم ويوجد صيانة منزلية التواصل معنا على : 01225874965 03/5069900
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|مركز الحمد
|التليفون:
|01112429366
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|العنوان:
|- رمل
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|150 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|16/11/2021
|رقم الإعلان:
|2111581
150 جنيه
150 جنيه
150 جنيه
150 جنيه
150 جنيه
150 جنيه
150 جنيه
150 جنيه
150 جنيه
150 جنيه
100 جنيه