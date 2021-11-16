صيانة Hisense الاسكندرية

مركز خدمة الحمد مركز صيانة معتمد ( الأسكندرية ) شاشات ؛ تلفزيونات ؛ أصلاح جميع الاعطال بقطع غيار أصلية * وضمان 60 يوم ويوجد صيانة منزلية التواصل معنا على : 01225874965 03/5069900