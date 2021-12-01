صيانة وايت ويل القليوبية

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تفاصيل الإعلان
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للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: وايت ويل
التليفون: 01154008110

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العنوان: - القليوبية
القليوبية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 1/12/2021
رقم الإعلان: 2113446
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: شقة تصلح للتمويل عقاري

شقة تصلح للتمويل عقاري

(للبيع)

شقة لقطة تصلح للتمويل عقاري شقة 180م بالحي السابع 3غرف ـ 4ريسبشن 2حمام ـ مطبخ بحري ـ غاز سوبر لوك.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,350,000 جنيه

1/12/2021
صورة الاعلان: شقة للتمويل العقاري

شقة للتمويل العقاري

(للبيع)

شقة للتمويل العقاري شقة 210م بالمنطقة الثامنة 3غرف ـ 3ريسبشن 2حمام ـ مطبخ اسانسير ـ خالصة الضرائب مس.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,450,000 جنيه

1/12/2021
صورة الاعلان: شقة للبيع بالمنطقة العاشرة

شقة للبيع بالمنطقة العاشرة

(للبيع)

شقة للبيع بالمنطقة العاشرة شقة 145م علي شارع رئيسي 2غرفة ـ 2ريسبشن حمام ـ مطبخ 2اسانسير ـ مدخلين للع.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000,000 جنيه

1/12/2021
صورة الاعلان: شقة بجوار النادي الاهلي

شقة بجوار النادي الاهلي

(للبيع)

شقة لقطة بجوار النادي الاهلي شقة 130م تصلح لجميع الانشطة للبيع 3غرف ـ 2ريسبشن 2حمام ـ مطبخ سوبر لوكس.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,500,000 جنيه

1/12/2021
صورة الاعلان: # #أخصائي انف-وأذن

# #أخصائي انف-وأذن

(فرصة عمل)

#عاجل مقابلات يوم #السبت_القادم 4 ديسمبر 2021 مطلوب #مطلوب اخصائيات مطلوب #أخصائية عيون #تعاقد من م.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

1/12/2021
صورة الاعلان: سجاد تركي جملة

سجاد تركي جملة

(للبيع)

سجاد تركي جملة02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي لو عايزة بيتك يبقي شيك وعصري يبقي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

1/12/2021
صورة الاعلان: ايجار تويوتا هاى اس 13-14 راكب

ايجار تويوتا هاى اس 13-14 راكب

(للإيجار)

ايجار تويوتا هاى اس 13-14 راكب من شركة ماي ترافيل للرحلات و السفر فى جميع انحاء حهمورية مصر العربية .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,400 جنيه

1/12/2021
صورة الاعلان: تاشيرات حره

تاشيرات حره

(للبيع)

#أخصائي انف-وأذن- عاجل مقابلات يوم #السبت_القادم 4 ديسمبر 2021 -مطلوب #مطلوب اخصائين مطلوب #أخصائي -.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

1/12/2021
صورة الاعلان: الشركة الفرنسية للقضاء على الحشرات والقوارض

الشركة الفرنسية للقضاء على الحشرات والقوارض

(للبيع)

الشركة الفرنسية لابادة الحشرات الطائرة والزاحفة والقضاء على الفئران مبيداتنا جميعها مستورد امنه على.
العنوان:

البحيرة - مصر

1,000 جنيه

1/12/2021
صورة الاعلان: الشركة الفرنسية للقضاء على الحشرات والقوارض

الشركة الفرنسية للقضاء على الحشرات والقوارض

(للبيع)

الشركة الفرنسية لابادة الحشرات الطائرة والزاحفة والقضاء على الفئران مبيداتنا جميعها مستورد امنه على .
العنوان:

الإسكندرية - مصر

1,000 جنيه

1/12/2021
صورة الاعلان: الشركة الفرنسية للقضاء على الحشرات والقوارض

الشركة الفرنسية للقضاء على الحشرات والقوارض

(للبيع)

الشركة الفرنسية لابادة الحشرات الطائرة والزاحفة والقضاء على الفئران مبيداتنا جميعها مستورد امنه على.
العنوان:

الجيزة - مصر

1,000 جنيه

1/12/2021
صورة الاعلان: الشركة الفرنسية للقضاء على الحشرات والقوارض

الشركة الفرنسية للقضاء على الحشرات والقوارض

(للبيع)

الشركة الفرنسية لابادة الحشرات الطائرة والزاحفة والقضاء على الفئران مبيداتنا جميعها مستورد امنه على.
العنوان:

القاهرة - مصر

1,000 جنيه

1/12/2021
صورة الاعلان: الشركة الفرنسية للقضاء على الحشرات والقوارض

الشركة الفرنسية للقضاء على الحشرات والقوارض

(للبيع)

الشركة الفرنسية لابادة الحشرات الطائرة والزاحفة والقضاء على الفئران مبيداتنا جميعها مستورد امنه على.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر

1,000 جنيه

1/12/2021
صورة الاعلان: مطلوب مهندس مساحة خبره

مطلوب مهندس مساحة خبره

(فرصة عمل)

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية مهندس مساحة خبرة لا تقل عن 5 سنوات للعمل لدي مؤسسة مقاولات .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 ريال

1/12/2021
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