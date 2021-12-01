صيانة وايت ويل القليوبية

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|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وايت ويل
|التليفون:
|01154008110
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|العنوان:
|- القليوبية
القليوبية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|1/12/2021
|رقم الإعلان:
|2113446
1,350,000 جنيه
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