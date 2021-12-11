صيانة ميكرويف و توستر

(للبيع)
|مركز الحمد للألكترونيات والصيانة لصيانة ميكرويف و توستر بالأسكندرية أصلاح جميع أعطال الميكرويف و الفرن أفضل قطع غيار * ضمان معتمد على صيانة ويوجد أيضا صيانة منزلية الاتصال على :01019176047 03:5069900 غبريال _ شارع الترعه مردومة بجوار الكنيسة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|مركز الحمد
|التليفون:
|01019176047
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|العنوان:
|- الاسكندرية
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|100 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|13/12/2021
|رقم الإعلان:
|2115019
150 جنيه
150 جنيه
100 جنيه
150 جنيه
150 جنيه
150 جنيه
150 جنيه
150 جنيه
150 جنيه
150 جنيه
150 جنيه
150 جنيه
150 جنيه
150 جنيه
150 جنيه