صيانة ميكرويف و توستر

مركز الحمد للألكترونيات والصيانة لصيانة ميكرويف و توستر بالأسكندرية أصلاح جميع أعطال الميكرويف و الفرن أفضل قطع غيار * ضمان معتمد على صيانة ويوجد أيضا صيانة منزلية الاتصال على :01019176047 03:5069900 غبريال _ شارع الترعه مردومة بجوار الكنيسة