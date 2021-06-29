صيانة مبرد مياة كولدير

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: صيانة مبرد مياة كولدير - في الجيزة مصر

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صيانة تكييف كولدير 01099015356 صيانة كولدير للتكييف في مصر رقم خدمة عملاء كولدير مصر الدعم الفني لصيانة تكييفات كولدير ، للتواصل معنا مباشرة علي رقم مركز صيانة كولدير مصر لاتمام الخدمات اللازمة لمنتجات كولدير صيانة اجهزة مكيفات الهواء 01099015356 Koldair maintenance in Egypt اهلا ومرحبا بكم في توكيل صيانة تكييف كولدير في مصر هنا يمكنكم الحصول علي خدمات صيانة اجهزة كولدير علي رقم صيانة تكييفات كولدير. اتصل بنا واحجز موعد للصيانة المنزلية والتجارية 01099015356 Koldair maintenance numbers
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Osama abd alrahman
التليفون: 01099165856

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: نهاية شارع ساقيه مكي- المنيب
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 29/6/2021
رقم الإعلان: 2098346
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مجمعات العاب اطفال

مجمعات العاب اطفال

(للبيع)

ميجا تاور تجربة مليئة بالمتعة و الأثارة زور صفحتنا على فيس بوك او كلمنا على الخط الساخن 19810 Gotta.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

29/6/2021
صورة الاعلان: يونيفورم الأمن ( شركة السلام لليونيفورم )

يونيفورم الأمن ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

يونيفورم الأمن ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) اذا كنت من اصحاب شركات الامن او الفنادق او ال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

29/6/2021
صورة الاعلان: ع اجمل بحر فى سيدى عبد الرحمن امتلك شاليهك فى مراسى الساحل الشمالى

ع اجمل بحر فى سيدى عبد الرحمن امتلك شاليهك فى مراسى الساحل الشمالى

(للبيع)

بتدور ع حياة حلوة ع البحر تعالى مراسى الساحل الشمالى و استمتع باجمل بحر صافى من غير امواج عالية وامت.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

274,000 جنيه

29/6/2021
صورة الاعلان: لعشاق التميز و الرقى تعالى امتلك شاليهك فى Marassi الساحل الشمالى

لعشاق التميز و الرقى تعالى امتلك شاليهك فى Marassi الساحل الشمالى

(للتقسيط)

انت من المميزين بامتلاك شاليه متشطب بالتكيفيات وقريب من كل الخدمات فى مراسى الساحل الشمالى عشان تستم.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

284,000 جنيه

29/6/2021
صورة الاعلان: بخصوصية ابدأ حياة جديدة بلمسة يونانية فى Marassi الساحل الشمالى

بخصوصية ابدأ حياة جديدة بلمسة يونانية فى Marassi الساحل الشمالى

(للتقسيط)

ابدأ حياة جديدة فى جو زى اليونان بخصوصية و رفاهية اكتر مع عيلتك والناس اللى بتحبها و امتلك شاليه بتش.
العنوان:

مطروح - مصر
القسم: 

439,000 جنيه

29/6/2021
صورة الاعلان: هتلاقي في جازي باي الراحه وحياة الرفاهية

هتلاقي في جازي باي الراحه وحياة الرفاهية

(للبيع)

امتك كورنر توين هاوس وابعد عن الدوشه و عيش حياتك بخصوصية في جازي باي راس سدر و هتغير مفهومك عشان هتح.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

191,000 جنيه

29/6/2021
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صورة الاعلان: حب الحياة وعيش في جو ممتع في شاليهك في جازي باي

حب الحياة وعيش في جو ممتع في شاليهك في جازي باي

(للبيع)

شاليه 75م دور اول تشطيب سوبر لوكس ف خليج راس مطارمه چازي باي راس سدر مكون من ( 2غرفه +حمام +رسبيشن +.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

50,000 جنيه

29/6/2021
صورة الاعلان: استيراد وتصدير خدمات دوليه

استيراد وتصدير خدمات دوليه

(للاستثمار)

استيراد وتصدير خدمات دوليه نحن نصدر المنتجات المصريه للول الافريقيه مثل دوله تشاد نصدر ( المنظفات ال.
العنوان:

القاهرة - مصر

100,000 جنيه

29/6/2021
صورة الاعلان: اجر عربيتك دلوقتي معانا بسعر مميز لشركة مقاولات كبرى

اجر عربيتك دلوقتي معانا بسعر مميز لشركة مقاولات كبرى

(مطلوب للإيجار)

دلوقتي تقدر تستثمر عربيتك مع كبرى شركات المقاولات وتأجرها بأعلي سعر والمطلوب 15 سيارة نيسان بجميع أن.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

11,500 جنيه

29/6/2021
صورة الاعلان: شركات تصنيع يونيفورم فنادق (شركة السلام لليونيفورم )

شركات تصنيع يونيفورم فنادق (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

شركات تصنيع يونيفورم فنادق (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) يونيفورم موظفين الفندق هو واجهة فن.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

29/6/2021
صورة الاعلان: دليل شركات مستلزمات الفنادق ( السلام للتوريدات الفندقية )

دليل شركات مستلزمات الفنادق ( السلام للتوريدات الفندقية )

(للبيع)

دليل شركات مستلزمات الفنادق ( السلام للتوريدات الفندقية 01102226499 ) شركة السلام للتوريدات الفندق.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

29/6/2021
صورة الاعلان: زي حضانه - ازياء مدارس للاطفال

زي حضانه - ازياء مدارس للاطفال

(للبيع)

زي حضانه - ازياء مدارس للاطفال 01200561116 نصنع يونيفورم الحضانه بأجواد انواع القماش واحدث الموديلا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

29/6/2021
صورة الاعلان: مطلوب مهندس جودة خرسانة جاهزة

مطلوب مهندس جودة خرسانة جاهزة

(فرصة عمل)

لشركة خرسانة جاهزة بالرياض مهندسين جودة خرسانة جاهزة Quality Control Engineer خبرة من 10 : 15 سنة ف.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

29/6/2021
صورة الاعلان: مطلوب مهندس كيميائي دواجن

مطلوب مهندس كيميائي دواجن

(فرصة عمل)

كبرى شركات الدواجن بأبها تطلب مهندس كيميائى تشغيل محطة مجازر دواجن خبرة من 4 : 5 سنوات لايزيد الس.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

1,111 ريال

29/6/2021
صورة الاعلان: مطلوب 8 عامل معماري مساعد

مطلوب 8 عامل معماري مساعد

(فرصة عمل)

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية 8 عامل معماري مساعد نجارة حدادة بناء للعمل لدي مؤسسة مقاولات.
العنوان:

القاهرة - مصر

1,800 ريال

29/6/2021
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