صيانة مبرد مياة كولدير

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|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Osama abd alrahman
|التليفون:
|01099165856
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|العنوان:
|نهاية شارع ساقيه مكي- المنيب
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|29/6/2021
|رقم الإعلان:
|2098346
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