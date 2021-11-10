(للاستثمار)
|مركز الحمد للألكترونيات والصيانة صيانة شاشات LG الأسكندرية يوجد أصلاح جميع أعطال شاشات LED & LCD _ تلفزيونات قطع غيار أصلية * ضمان 3 أشهر كما يوجد خدمة صيانة منزلية التواصل على : 01112429366 03/5069900 عنوان : غبريال شارع ترعه مردومة بجوار الكنيسة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|مركز الحمد
|التليفون:
|01112429366
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|العنوان:
|- رمل
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|150 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|12/11/2021
|رقم الإعلان:
|2110986
150 جنيه
150 جنيه
150 جنيه
150 جنيه
150 جنيه
150 جنيه
150 جنيه
100 جنيه