مركز الحمد للألكترونيات والصيانة صيانة شاشات LG الأسكندرية يوجد أصلاح جميع أعطال شاشات LED & LCD _ تلفزيونات قطع غيار أصلية * ضمان 3 أشهر كما يوجد خدمة صيانة منزلية التواصل على : 01112429366 03/5069900 عنوان : غبريال شارع ترعه مردومة بجوار الكنيسة