(للبيع)
|مركز الحمد للألكترونيات والصيانة صيانة شاشات Hisense 035069900 يوجد أصلاح جميع أنواع الشاشات LCD & LED * تلفزيونات أفضل قطع غيار ضمان معتمد أقل تكلفة للصيانة الأتصال على : 01112429366 03/5069900 غبريال _ شارع الترعة مردومة بجوار الكنيسة _ الأسكندرية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|مركز الحمد
|التليفون:
|01112429366
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|العنوان:
|- الاسكندرية
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|120 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|25/12/2021
|رقم الإعلان:
|2116660
100 جنيه
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150 جنيه
150 جنيه
150 جنيه
150 جنيه
150 جنيه
100 جنيه
150 جنيه
150 جنيه
100 جنيه
150 جنيه
150 جنيه
150 جنيه
150 جنيه