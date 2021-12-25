(للبيع)
|مركز الحمد للألكترونيات والصيانة صيانة شاشات Haier 01112429366 لأصلاح كافة أعطال الشاشات LED * LCD أفضل قطع غيار ضمان معتمد كما يوجد صيانة منزلية التواصل على : 01112429366 03:5069900 غبريال _ شارع الترعه مردومة بجوار الكنيسة الأسكندرية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|مركز الحمد
|التليفون:
|01112429366
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|العنوان:
|- الاسكندرية
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|120 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|3/1/2022
|رقم الإعلان:
|2117704
120 جنيه
100 جنيه
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150 جنيه
150 جنيه
150 جنيه
150 جنيه
150 جنيه
100 جنيه
150 جنيه
150 جنيه
100 جنيه
150 جنيه
150 جنيه
150 جنيه