(للبيع)
|مركز الحمد للألكترونيات والصيانة صيانة شاشات Contex01552530611الاسكندرية بقطع غيار أصلية & ضمان معتمد على صيانة ويوجد خدمة صيانة منزلية الأتصال على :01552530611 03:5069900 غبريال _ شارع الترعه مردومة بجوار الكنيسة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|مركز الحمد
|التليفون:
|01552530611
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|العنوان:
|- الاسكندرية
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|150 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|17/12/2021
|رقم الإعلان:
|2115508
150 جنيه
150 جنيه
100 جنيه
150 جنيه
150 جنيه
100 جنيه
150 جنيه
150 جنيه
150 جنيه
150 جنيه
150 جنيه
150 جنيه
150 جنيه
150 جنيه
150 جنيه