صيانة شاشات الاسكندرية

(للاستثمار)
|مركز الحمد للألكترونيات والصيانة صيانة شاشات يوجد أصلاح جميع أنواع الشاشات LCD & LED أفضل قطع غيار ضمان 60 يوم أقل تكلفة للصيانة الأتصال على : 01112429366 03/5069900 غبريال _ شارع الترعة مردومة بجوار الكنيسة _ الأسكندرية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|مركز الحمد
|التليفون:
|01225874965
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|العنوان:
|- رمل
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|150 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/11/2021
|رقم الإعلان:
|2110527
150 جنيه
150 جنيه
150 جنيه
150 جنيه
150 جنيه
100 جنيه