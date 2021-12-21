(للبيع)
|مركز الحمد للألكترونيات والصيانة صيانة سخانات الاسكندرية 01019176047 لصيانة جميع أعطال السخانات بأفضل قطع غيار * وضمان معتمد على الصيانة ويوجد صيانة منزلية التواصل على : 01019176047 03:5069900 غبريال _ شارع الترعه مردومة بجوار الكنيسة الأسكندرية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|مركز الحمد
|التليفون:
|01019176047
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|العنوان:
|- الاسكندرية
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|100 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|22/12/2021
|رقم الإعلان:
|2116394
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150 جنيه
150 جنيه
150 جنيه
150 جنيه
150 جنيه
100 جنيه
150 جنيه
150 جنيه
100 جنيه
150 جنيه
150 جنيه
150 جنيه
150 جنيه
150 جنيه