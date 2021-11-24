صيانة سخانات الاسكندرية

(للبيع)
|مركز الحمد للألكترونيات والصيانة لصيانة و أصلاح جميع أعطال أنواع السخانات بأفضل قطع غيار * و ضمان معتمد على الصيانة ويوجد خدمة صيانة منزلية التواصل على : 01019176047 03:5069900 غبريال _ شارع الترعه مردومة بجوار الكنيسة الأسكندرية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|مركز الحمد
|التليفون:
|01019176047
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|العنوان:
|- الاسكندرية
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|150 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|2/12/2021
|رقم الإعلان:
|2113621
150 جنيه
150 جنيه
150 جنيه
150 جنيه
150 جنيه
150 جنيه
150 جنيه
150 جنيه
150 جنيه
150 جنيه
150 جنيه
150 جنيه
150 جنيه
150 جنيه
150 جنيه