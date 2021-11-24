صيانة سخانات الاسكندرية

مركز الحمد للألكترونيات والصيانة لصيانة و أصلاح جميع أعطال أنواع السخانات بأفضل قطع غيار * و ضمان معتمد على الصيانة ويوجد خدمة صيانة منزلية التواصل على : 01019176047 03:5069900 غبريال _ شارع الترعه مردومة بجوار الكنيسة الأسكندرية