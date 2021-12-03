صيانة جنرال اليكتريك

(فرص)
|جنرال هاوس generalhouse صيانة مضمونة بجودة عالية هتوصلك لحد عندك بالجودة اللى بتتمناها فقط كل ما تحتاجة لصيانة بيتك على بعد مكالمة تليفون للاتصال //24500852 / 02 24500974 02 واتساب // 01009788417 موبيل // 01118134895 01271500316 01552609890 او راسلونا على الصفحة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|جنرال هاوس
|التليفون:
|24500974 02 \ 24500852 02 \+201009788417
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|العنوان:
|صيانة ، ثلاجة ، غسالة ، فريزر ، دراير ، افران ، مايكرويف- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|150 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|30/12/2021
|رقم الإعلان:
|2117255
200 جنيه
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