صيانة جنرال اليكتريك

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تفاصيل الإعلان
جنرال هاوس generalhouse صيانة مضمونة بجودة عالية هتوصلك لحد عندك بالجودة اللى بتتمناها فقط كل ما تحتاجة لصيانة بيتك على بعد مكالمة تليفون للاتصال //24500852 / 02 24500974 02 واتساب // 01009788417 موبيل // 01118134895 01271500316 01552609890 او راسلونا على الصفحة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: جنرال هاوس
التليفون: 24500974 02 \ 24500852 02 \+201009788417

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: صيانة ، ثلاجة ، غسالة ، فريزر ، دراير ، افران ، مايكرويف- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 150 جنيه
تاريخ الإعلان: 30/12/2021
رقم الإعلان: 2117255
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