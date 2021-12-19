صيانة ثلاجات وديب فريزر وايت ويل

(فرص)
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|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|صيانة وايت ويل
|التليفون:
|01096922100
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|العنوان:
|01096922100- المنصورة
الدقهلية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|220 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|19/12/2021
|رقم الإعلان:
|2115859
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