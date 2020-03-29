صيانة أريستون الأردن

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تفاصيل الإعلان
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للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: عبدالله
التليفون: 0788722221

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العنوان: عمان- عمان
عمان -

الأردن
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 30/3/2020
رقم الإعلان: 2056992
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صورة الاعلان: صيانة أريستون الأردن - في عمان الأردن

صيانة أريستون الأردن

(فرص)

- في عمان الأردن

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العنوان:

عمان - الأردن
القسم: 

15 دينار

29/3/2020
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