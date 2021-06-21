صور موديلات مرايل مطبخ

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تفاصيل الإعلان
صور موديلات مرايل مطبخ 01223182572 تقدم شركة السلام لليونيفورم افضل الخامات واحدث موديلات من كابات وابرون الشيفات ومرايل صالون الحلاقه متاح تنفيذ اى كميه بالموديلات والمواصفات المطلوبه مع تطريز او طباعه اللوجو الخاص شركة السلام لليونيفورم للعقود السنوية وطلبات الجمله التواصل على / 01118689995 – 01223182572 للمبيعات القطاعى التواصل على / 01102226499-33455911 الادارة والمعرض /310 شارع السودان مع تقاطع شارع احمد عرابي – المهندسين ( مدخل رقم 1 – ب )
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01223182572

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 310 شارع السودان مع تقاطع شارع احمد عرابي – المهندسين ( مدخل رقم 1 – ب )- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 21/6/2021
رقم الإعلان: 2097578
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: شركة تصنيع يونيفورم هاوس كيبنج - في الجيزة مصر

شركة تصنيع يونيفورم هاوس كيبنج

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- في الجيزة مصر

شركة تصنيع يونيفورم هاوس كيبنج 01118689995 فأنت بحاجة لأن يظهر طاقم تنظيف الغرف بشكل جيد ولكن في .
العنوان:

الجيزة - مصر

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21/6/2021
صورة الاعلان: ملابس مطعم - قميص و تى شيرت ويتر - في الجيزة مصر

ملابس مطعم - قميص و تى شيرت ويتر

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس مطعم - قميص و تى شيرت ويتر 01003358542 نصنع افضل موديلات يونيفورم المطاعم والكافيهات بأفضل.
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الجيزة - مصر

اتصل

21/6/2021
صورة الاعلان: محل بيع يونيفورم حضانه - في الجيزة مصر

محل بيع يونيفورم حضانه

(للبيع)

- في الجيزة مصر

محل بيع يونيفورم حضانه 01200561116 نصنع يونيفورم الحضانه بأجواد انواع القماش واحدث الموديلات شرك.
العنوان:

الجيزة - مصر

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21/6/2021
صورة الاعلان: شركات تصنيع يونيفورم امن فى مصر - في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم امن فى مصر

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم امن فى مصر 01223182572 اذا كنت من اصحاب شركات الامن او الفنادق او المصانع او ش.
العنوان:

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21/6/2021
صورة الاعلان: شركات تصنيع يونيفورم حضانات (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم حضانات (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم حضانات (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) نحن شركة السلام نتفهم طبيعة يونيف.
العنوان:

الجيزة - مصر

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19/6/2021
صورة الاعلان: ملابس عمال المصانع - شركة تصنيع يونيفورم مصانع - في الجيزة مصر

ملابس عمال المصانع - شركة تصنيع يونيفورم مصانع

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس عمال المصانع - شركة تصنيع يونيفورم مصانع 01200561116 متخصصون في تصميم وصناعة الزى الموحد للم.
العنوان:

الجيزة - مصر

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19/6/2021
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صورة الاعلان: محل بيع ارواب تخرج (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

محل بيع ارواب تخرج (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

محل بيع ارواب تخرج (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) شركة السلام تعلن عن وصول تشكيلات كبيره ووا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

19/6/2021
صورة الاعلان: جاكت شيف - تفصيل ملابس المطاعم ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

جاكت شيف - تفصيل ملابس المطاعم ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

جاكت شيف - تفصيل ملابس المطاعم ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) تقدم شركة السلام احدث موديلا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

19/6/2021
صورة الاعلان: يونيفورم مدارس - ملابس مدرسية للبنات - في الجيزة مصر

يونيفورم مدارس - ملابس مدرسية للبنات

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم مدارس - ملابس مدرسية للبنات 01003358542 شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تصنيع افضل انواع ومو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

19/6/2021
صورة الاعلان: يونيفورم فنادق (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

يونيفورم فنادق (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم فنادق (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) يونيفورم موظفين الفندق هو واجهة فندقك لذلك انت.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

19/6/2021
صورة الاعلان: يونيفورم هاوس كيبنج - في الجيزة مصر

يونيفورم هاوس كيبنج

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم هاوس كيبنج 01119959296 - 01022216888 ريح بالك واكسب وقتك واستلم اليونيفورم زي مابتحلم بي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

17/6/2021
صورة الاعلان: يونيفورم عمال نظافه - يونيفورم خدم - في الجيزة مصر

يونيفورم عمال نظافه - يونيفورم خدم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم عمال نظافه - يونيفورم خدم 01200561116 نصمم احدث موديلات يونيفورم الهاوس كيبنج والاشراف ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

17/6/2021
صورة الاعلان: سكراب طبي - لبس مستشفيات ( السلام للملابس الطبية ) - في الجيزة مصر

سكراب طبي - لبس مستشفيات ( السلام للملابس الطبية )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

سكراب طبي - لبس مستشفيات ( السلام للملابس الطبية 01102226499 ) شركة توريد مستلزمات طبية (ديسبوسبل).
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

16/6/2021
صورة الاعلان: اكبر شركة يونيفورم بمصر شركة 3A لليونيفورم - في الجيزة مصر

اكبر شركة يونيفورم بمصر شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اكبر شركة يونيفورم بمصر (01003358542 ) شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تنفيذ وتوريد جميع انواع اليو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

16/6/2021
صورة الاعلان: افرول - افضل شركه يونيفورم مصانع فى مصر - في الجيزة مصر

افرول - افضل شركه يونيفورم مصانع فى مصر

(للبيع)

- في الجيزة مصر

افرول - افضل شركه يونيفورم مصانع فى مصر اذا كنت تبحث عن يونيفورم عمال لمصنعك فيونيفورم السلام هو ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

16/6/2021
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