صناعه يونيفورم - ملابس موحده

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (الجيزة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صناعه يونيفورم - ملابس موحده 01119959296 ريح بالك واكسب وقتك واستلم اليونيفورم زي مابتحلم بيه اسعار جمله وعقود سنوية شركة Tn لليونيفورم . نحن اصل اليونيفورم شركة Tn لليونيفورم 01022216888 – 01119959296
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01119959296

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الجيزة- الجيزة
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 18/11/2020
رقم الإعلان: 2073005
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: شركات تصنيع يونيفورم مستشفيات ( شركة السلام للملابس الطبية ) - في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم مستشفيات ( شركة السلام للملابس الطبية )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم مستشفيات ( شركة السلام للملابس الطبية 01102226499 ) ملابس المستشفى و زي خاص به.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/11/2020
صورة الاعلان: افضل مصانع زي موحد - يونيفورم - في الجيزة مصر

افضل مصانع زي موحد - يونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

افضل مصانع زي موحد - يونيفورم 01003358542 متخصصون فى تنفيذ وتوريد جميع انواع اليونيفورم والملابس ال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

14/11/2020
صورة الاعلان: شركات تصنيع يونيفورم فى مصر - في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم فى مصر

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم فى مصر 01223182572 - شركة السلام هي شركة متخصصة في مجال تصنيع وتوريد الأزياء ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

14/11/2020
صورة الاعلان: Hospital Uniforms - في الجيزة مصر

Hospital Uniforms

(للبيع)

- في الجيزة مصر

Hospital Uniforms 01003358542 نصنع جميع موديلات اليونيفورم الطبي للمستشفيات والمراكز الطبيه ( بد.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

14/11/2020
صورة الاعلان: مصنع زى مدرسي (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

مصنع زى مدرسي (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصنع زى مدرسي (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) يونيفورم المدارس هو الهوية الاولى للمدرسة و يع.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

14/11/2020
صورة الاعلان: افرول عمال - شركة يونيفورم مصانع - في الجيزة مصر

افرول عمال - شركة يونيفورم مصانع

(للبيع)

- في الجيزة مصر

افرول عمال - شركة يونيفورم مصانع 01118689995 اذا كنت تبحث عن يونيفورم عمال لمصنعك فيونيفورم السلام.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

14/11/2020
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: ملابس شيفات - شركات تصنيع يونيفورم مطاعم - في الجيزة مصر

ملابس شيفات - شركات تصنيع يونيفورم مطاعم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس شيفات - شركات تصنيع يونيفورم مطاعم 01003358542 نصنع افضل موديلات يونيفورم المطاعم والكافيها.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

11/11/2020
صورة الاعلان: مريله جينز - مريلة هاوس كيبنج - في الجيزة مصر

مريله جينز - مريلة هاوس كيبنج

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مريله جينز - مريلة هاوس كيبنج 01223182572 تقدم شركة السلام لليونيفورم افضل الخامات واحدث موديلات من.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

11/11/2020
صورة الاعلان: ملابس اطفال مهنيه - بالطو طبيب للاطفال - في الجيزة مصر

ملابس اطفال مهنيه - بالطو طبيب للاطفال

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس اطفال مهنيه - بالطو طبيب للاطفال 01102226488 الملابس التنكرية وملابس المهن للاطفال التى تعطي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

11/11/2020
صورة الاعلان: صور لزى التخرج - قبعة التخرج - في الجيزة مصر

صور لزى التخرج - قبعة التخرج

(للبيع)

- في الجيزة مصر

صور لزى التخرج - قبعة التخرج 01003358542 - 01200561116 متخصصون في تصنيع (ارواب_اوشحة _قبعات التخر.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

11/11/2020
صورة الاعلان: ازياء مدارس للاطفال - زي حضانه - في الجيزة مصر

ازياء مدارس للاطفال - زي حضانه

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ازياء مدارس للاطفال - زي حضانه 01200561116 نصنع يونيفورم الحضانه بأجواد انواع القماش واحدث الموديل.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

11/11/2020
صورة الاعلان: Security Uniforms - في الجيزة مصر

Security Uniforms

(للبيع)

- في الجيزة مصر

Security Uniforms 01223182572 اذا كنت من اصحاب شركات الامن او الفنادق او المصانع او شركات الحراسات.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

11/11/2020
صورة الاعلان: محل بيع يونيفورم هاوس كيبنج (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

محل بيع يونيفورم هاوس كيبنج (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

محل بيع يونيفورم هاوس كيبنج (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) فأنت بحاجة لأن يظهر طاقم تنظيف ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

11/11/2020
صورة الاعلان: تصنيع الزي المدرسي بالقاهرة - في الجيزة مصر

تصنيع الزي المدرسي بالقاهرة

(للبيع)

- في الجيزة مصر

تصنيع الزي المدرسي بالقاهرة 01003358542 شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تصنيع افضل انواع وموديلات يو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

9/11/2020
صورة الاعلان: شركة تصنيع يونيفورم فنادق - في الجيزة مصر

شركة تصنيع يونيفورم فنادق

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة تصنيع يونيفورم فنادق 01223182572 يونيفورم موظفين الفندق هو واجهة فندقك لذلك انت بحاجة الى ان .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

9/11/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager