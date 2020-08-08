(للإيجار)
|متاح الآن #شقه_مفروشه للايجار بموقع متميز #بمدينه_نصر بين #احمد_فخري و #حسن_المأمون خطوات من #الشارع_الرئيسي قرب جميع #الخدمات من الأسواق و المطاعم وكبري المولات فرش مجدد تشطيب سوبر لوكس وديكورات 2نوم و 2ريسبشن ومطبخ كامل و حمام كبير #مكيفه بالكامل دور ارضي مرتفع ومؤمنه بحديد بسعر مغري جدا 🎉🧨 لفتره محدوووده🎇👌 اليوم ٣٠٠ج والشهر ٦٠٠٠ج مرحبا #بالوسطاء للاستعلام و #الصور فون أو واتساب أو فايبر 01111448832
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|م
|التليفون:
|01111448832
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|العنوان:
|مدينه نصر- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|6,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/8/2020
|رقم الإعلان:
|2064508
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