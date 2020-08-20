شقه 220م بفيلا للبيع بالياسمين8 فيو حاردن قريبه من نادي بتروسبورت

(للبيع)
|شقه 220م بفيلا للبيع بالتجمع بالياسمين8 بارقي مناطق التجمع قريبه من نادي بتروسبورت وشارع التسعين فيو جاردن موقع مميز- بانوراما - دور اول - يوجد اسانسير 3غرف - 3حمام - مطبخ - ريسيبشن مطلوب : 2,300,000 جنيه ( يوحد تسهيلات )
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|shrouk
|التليفون:
|01280315411
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|العنوان:
|- التجمع
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,300,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|21/8/2020
|رقم الإعلان:
|2065480
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