شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بمدينه نصر بجوار سيتي ستار

(للإيجار)
|عروووووض هائله شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بمدينه نصر بجوار سيتي ستارز مباشره مكونه من3نوم-2ريسبشن-2حمام مطبخ كامل بجميع الأجهزه الكهربائيه ومكيفه بجميع الكماليات و متشطبه تشطيب سوبر لوكس بفرش جديد وانترنت ببرج جديد وعماره شيك مطلوب فالأيام900 والشهر 16000 للاستفسار 01153339609
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمارت
|التليفون:
|01153339609
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|مدينه نصر- مدينه نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|900 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|4/2/2021
|رقم الإعلان:
|2082653
(للإيجار)- في القاهرة مصر
400 جنيه
(للإيجار)- في القاهرة مصر
650 جنيه
(للإيجار)- في القاهرة مصر
450 جنيه
900 جنيه
(للإيجار)- في القاهرة مصر
550 جنيه
(للإيجار)- في القاهرة مصر
900 جنيه
(للإيجار)- في القاهرة مصر
400 جنيه
(للإيجار)- في القاهرة مصر
650 جنيه
(للإيجار)- في القاهرة مصر
450 جنيه
(للإيجار)- في القاهرة مصر
450 جنيه
(للإيجار)- في القاهرة مصر
16,000 جنيه
(للإيجار)- في القاهرة مصر
600 جنيه
(للإيجار)- في القاهرة مصر
550 جنيه
(للإيجار)- في القاهرة مصر
900 جنيه
اتصل