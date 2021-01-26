شقه مفروشه للايجاراليوم ي والشهري بموقع متميز بمدينة نصر

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صورة الاعلان: شقه مفروشه للايجاراليوم ي والشهري بموقع متميز بمدينة نصر - في القاهرة مصر

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فرصه عظيمه متاح الأن عرض شقه مفروشه للايجاراليومي والشهري بموقع متميز بمدينه نصر بجوار أول عباس العقاد مكونه من3نوم2-ريسبشن -حمام -مطبخ كامل بجميع الأجهزه الكهربائيه ومكيفه بالكامل بجميع الكماليات وبسعر ممتاز مطلوب فاليوم 400 والشهر7000 للحجز يمكنك الأتصال بنا علي 01113240072
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمارت
التليفون: 01113240072

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العنوان: مدينه نصر- مدينه نصر
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 400 جنيه
تاريخ الإعلان: 28/1/2021
رقم الإعلان: 2081862
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24/1/2021
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