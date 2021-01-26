شقه مفروشه للايجاراليوم ي والشهري بموقع متميز بمدينة نصر

(للإيجار)
|فرصه عظيمه متاح الأن عرض شقه مفروشه للايجاراليومي والشهري بموقع متميز بمدينه نصر بجوار أول عباس العقاد مكونه من3نوم2-ريسبشن -حمام -مطبخ كامل بجميع الأجهزه الكهربائيه ومكيفه بالكامل بجميع الكماليات وبسعر ممتاز مطلوب فاليوم 400 والشهر7000 للحجز يمكنك الأتصال بنا علي 01113240072
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمارت
|التليفون:
|01113240072
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|العنوان:
|مدينه نصر- مدينه نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|400 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|28/1/2021
|رقم الإعلان:
|2081862
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