شقه للبيع بها عداد كهرباء وجارى تركيب الاسانسير

(للبيع)
|شقه للبيع بها عداد كهرباء و جارى تركيب الأسناسير مساحه 100 متر الدور 12 موقع متميز 5 دقايق من ألف مسكن العنوان: شارع حسن سرور متفرع من ابراهيم عبد الرازق او احمد عصمت مطلوب 230000 للتواصل: 01220119381 - 01111180407
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Hitham
|التليفون:
|+201220119381
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|العنوان:
|Cairo- Nacer City
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|230,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|20/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056468
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