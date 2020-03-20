شقه للبيع بها عداد كهرباء وجارى تركيب الاسانسير

شقه للبيع بها عداد كهرباء و جارى تركيب الأسناسير مساحه 100 متر الدور 12 موقع متميز 5 دقايق من ألف مسكن العنوان: شارع حسن سرور متفرع من ابراهيم عبد الرازق او احمد عصمت مطلوب 230000 للتواصل: 01220119381 - 01111180407