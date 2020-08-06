شقه للبيع بمدينه نصر بالمنطقه السادسه 240م للسكن العائلي المتميز

(للبيع)
|بأرقي منطقه بمدينه نصر شقه للبيع بالمنطقه السادسه مساحتها 240 متر مقسمة الي 3 غرف نوم – 4 ريسبشن 3حمام ومطبخ ارضيات رخام تشطيب راقي مكيفه بالكامل واجهه الدور السابع وليس الاخير اسانسير لها حصه في الارض والجراش السعر المطلوب 1.700 مليون للاستعلام شركة الغرابلي 01013538100
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الغرابلي
|التليفون:
|01013538100
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|العنوان:
|المنطقه السادسه- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,700,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|6/8/2020
|رقم الإعلان:
|2064373
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