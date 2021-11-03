شقه في موقع مميز و كمان تسهيلات ف الدفع علي 6 شهور البوابه الرابعه

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صورة الاعلان: شقه في موقع مميز و كمان تسهيلات ف الدفع علي 6 شهور البوابه الرابعه - في الجيزة مصر

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شقه في موقع مميز و كمان تسهيلات ف الدفع علي 6 شهور البوابه الرابعه حدائق الاهرام بجوار النادي و المول -110 متر - الدور التاني - تشطيب سوبر لوكس - (2 غرفه + حمام + مطبخ + ريسبشن) عداد كهرباء عداد غاز خط ارضى اسانسير للاستفسار و المعاينة يرجى الاتصال 01211569886 /whatsapp 01024454366
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: layla
التليفون: 01024454366 / 01211569886

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: حدائق الاهرام- حى الهرم
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 460,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 3/11/2021
رقم الإعلان: 2109699
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