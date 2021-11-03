شقه في موقع مميز و كمان تسهيلات ف الدفع علي 6 شهور البوابه الرابعه حدائق الاهرام بجوار النادي و المول -110 متر - الدور التاني - تشطيب سوبر لوكس - (2 غرفه + حمام + مطبخ + ريسبشن) عداد كهرباء عداد غاز خط ارضى اسانسير للاستفسار و المعاينة يرجى الاتصال 01211569886 /whatsapp 01024454366