(للبيع)
|شقه في موقع مميز و كمان تسهيلات ف الدفع علي 6 شهور البوابه الرابعه حدائق الاهرام بجوار النادي و المول -110 متر - الدور التاني - تشطيب سوبر لوكس - (2 غرفه + حمام + مطبخ + ريسبشن) عداد كهرباء عداد غاز خط ارضى اسانسير للاستفسار و المعاينة يرجى الاتصال 01211569886 /whatsapp 01024454366
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|layla
|التليفون:
|01024454366 / 01211569886
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|العنوان:
|حدائق الاهرام- حى الهرم
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|460,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|3/11/2021
|رقم الإعلان:
|2109699
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