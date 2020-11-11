(للبيع)
|شقه غرفتين وصاله للبيع في اجمل مناطق دبي مارينا الشقه مكونه من غرفتين نوم وسعتين , وصاله كبيره , اطلاله بنوراميه علي البحر مباشره , 3 حمامات , وموقف للسياره السعر:1700000 قدم مربع: 1328 real estate 0524297621 0589073957
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Aljadwal
|التليفون:
|0589073957
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|العنوان:
|شقه غرفتين وصاله للبيع في ايلتز رسيدنس -دبي مارينا,1700000السعر- Elite Residence
دبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,700,000 درهم
|تاريخ الإعلان:
|25/11/2020
|رقم الإعلان:
|2073939
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